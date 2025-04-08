Будет бороться до конца: Китай будет противостоять таможенной политике Трампа

Китай заявил, что готов "бороться до конца" в ответ на новую тарифную угрозу со стороны США. Таможенная политика Трампа обострила напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китай планирует противостоять таможенной политике США

После того как Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на китайские товары на дополнительные 50%, Пекин оказался перед необходимостью реагировать, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Если план Трампа будет реализован, совокупные новые американские пошлины на китайскую продукцию уже к среде могут достичь 104% за этот год.

Предыдущие повышения тарифов и так серьезно ударили по маржинальности китайских экспортеров, и новые шаги лишь подчеркивают готовность Вашингтона к конфронтации и стремление вытеснить Китай с глобального потребительского рынка, отмечают аналитики.

На фоне угрозы срыва мировых цепей поставок Китай оказывается под все большим давлением. Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин готовится к встрече с премьером Испании и к дипломатическому турне по странам Юго-Восточной Азии.

Угроза США усилить тарифное давление на Китай – это ошибка за ошибкой, которая снова демонстрирует шантажистскую природу американской стороны,

– говорится в заявлении Министерства торговли КНР.

Как Китай реагирует на новые пошлины

После объявления новых пошлин китайские власти активизировали усилия для защиты внутренней экономики. Государственная комиссия по развитию и реформам провела встречи с крупными частными компаниями, такими как Trina Solar, Didi и Goertek, чтобы услышать их предложения по преодолению последствий новых тарифов.

Одновременно государственные холдинги пообещали увеличить инвестиции, ряд публичных компаний объявила об обратном выкупе акций, а центральный банк Китая пообещал поддержку фонду Central Huijin, которая вмешалась для стабилизации рынка.

Важно! Впрочем, экономика Китая, ориентированная на экспорт, остается уязвимой, поскольку именно США – ключевой потребительский рынок, куда ежегодно поставляется китайских товаров на более 400 миллиардов долларов.