Будут работать еще больше: в Китае впервые за полвека повысят пенсионный возраст

Китай планирует впервые с 1978 года повысить пенсионный возраст, чтобы замедлить сокращение рабочей силы. Этот шаг направлен на преодоление рисков, угрожающих экономическому развитию страны.

Почему в Китае повышают пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста в Китае начнется с 1 января 2025 года, но процесс будет постепенным и продлится 15 лет. Для мужчин пенсионный возраст увеличат с 60 до 63 лет, для женщин, занятых на обычных должностях, – с 50 до 55 лет, а для женщин-руководителей – с 55 до 58 лет.

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Дело в том, что пенсионный возраст в Китае является одним из самых низких в мире, хотя средняя продолжительность жизни в стране значительно выросла: с 71 года в 2000 году до 78 лет в 2021 году. По прогнозам, к 2035 году доля населения в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30%, по сравнению с 14,2% в 2021 году.

Обратите внимание! Повышение пенсионного возраста в Китае позволит расширить налоговую базу и отсрочить доступ к пенсионным выплатам, что уменьшит нагрузку на государственный бюджет.

Также для китайцев, которые работают, увеличат сумму обязательных отчислений на пенсионные выплаты, но их придется платить уже 20 лет, а не 15 лет, как сегодня. Это нововведение вступит в силу с 2030 года.