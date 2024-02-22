Китай скупает российскую нефть, пока Индия от нее отказывается

Китайские переработчики увеличили объемы закупки сорта нефти Sokol с Дальнего Востока России. Тем временем индийские закупщики отказываются от этого сорта из-за боязни санкций.

Поставки увеличились в разы

В этом месяце частные переработчики приобрели в среднем 168 000 баррелей в день нефти марки Sokol. Это втрое превышает закупки за январь, и значительно выше 53 000 баррелей, приобретенных в 2023 году.

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Между тем поставки в Индию в феврале составили около 119 000 баррелей в день после паузы в январе и декабре. Китай и Индия стали главными покупателями российской нефти, включая марки ESPO и Sokol, после вторжения России в Украину в 2022 году.

! Китайские переработчики купили партии нефти Sokol на февральскую поставку со скидкой около 50 центов за баррель к бенчмаркам ICE Brent. Этот сорт теперь привлекает некоторый интерес из-за его скидку по сравнению с ESPO, который обычно является более популярным среди закупщиков.

А в Индии наблюдаются перебои в поставках. Почти 15 миллионов баррелей Sokol, предназначенных для доставки в страну, сейчас находятся на танкерах, которые простаивают у побережья Малайзии и Южной Кореи.

Российская промышленность несет убытки

Ранее 24 Канал сообщал, что нефтяная промышленность России несет убытки из-за атак украинских дронов. В течение второй недели февраля объемы переработки нефти на российских заводах составляли 5,16 миллиона баррелей ежедневно, что на 94 тысячи баррелей меньше, чем неделей ранее.

Это связано с тем, что Украина направляет удары на российскую нефтеперерабатывающую отрасль, пытаясь усложнить поставки топлива на фронт.

! Украинские беспилотники атаковали шесть нефтеперерабатывающих заводов в России, что составляет около 18% от общего объема переработки нефти страны. С начала атак дронов общие объемы переработки нефти в России снизились почти на 380 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем.