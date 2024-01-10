Китай обошел Японию по продаже автомобилей благодаря поставкам в Россию

Китай превзошел Японию и стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей в 2023 году. Это связывают с увеличением спроса в России и растущим глобальным интересом к электромобилям.

Япония – на втором месте

Ассоциация пассажирских автомобилей Китая отметила, что страна, вероятно, экспортировала рекордное количество автомобилей — включая легковые автомобили, автобусы и грузовики — на сумму 5,26 миллиона единиц в прошлом году. Это на 56% больше, чем в 2022 году с общей стоимостью 102 миллиарда долларов.

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По данным CPCA, Япония, которая является лидером рынка, отправила 4,3 миллиона автомобилей за тот же период, отставая почти на миллион единиц.

Подъем Китая до первого места объясняется его ведущими позициями в области ЭВ, улучшенным качеством китайских автомобилей и желанием внутренних производителей автомобилей обеспечить лучшую прибыльность за рубежом и компенсировать внутренние давления стоимости.

! Эта информация базируется на таможенных данных, которые показали, что Китай экспортировал 4,76 млн автомобилей за первые 11 месяцев 2023 года. В течение этого же периода Япония вывезла 3,99 миллиона автомобилей, по данным Ассоциации производителей автомобилей Японии.

Отчетные данные Китая и Японии подтвердят эти рейтинги и ожидается, что они будут опубликованы в ближайшие недели.

Продажа автомобилей в России.

За первые 11 месяцев прошлого года количество автомобилей, которые Китай поставил в Россию, выросло на 545% до 840 000 единиц по сравнению с предыдущим годом, по данным новейших данных китайской таможни. Это сделало Россию быстрее всего растущим рынком.

! Китайские автопроизводители воспользовались отсутствием глобальных конкурентов в России, вторгшейся в Украину в феврале 2022 года, что привело к уходу сотен мировых брендов с российского рынка. 2023 год был удачным для китайских электромобилей, которые дешевле, чем модели, созданные конкурентами в других местах. Они сделали большие успехи в Европе, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Экспорт китайских автомобилей начал расти в 2021 году благодаря росту поставок электрокаров. В тот год Tesla выбрала свой завод в Шанхае главным экспортным хабом и увеличила объем производства на нем.

В тот год поставки автомобилей из Китая выросли на 103% и составили 2,2 миллиона единиц, опередив Южную Корею и став третьим крупнейшим экспортером автомобилей в мире.

В 2022 году Китай опередил Германию, став вторым по объему экспорта автомобилей после Японии.