Китай готовится вновь открыть внутренний рынок облигаций для крупных российских энергетических компаний. Этот шаг отражает углубление дипломатических и экономических связей между Пекином и Москвой.

Как российские компании выходят на китайский рынок?

По словам двух собеседников, знакомых с ситуацией, высокопоставленные китайские финансовые регуляторы сообщили топ-менеджерам российских энергетических корпораций, что готовы поддержать их планы по размещению юаньских "панда-облигаций", пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, это станет первым случаем привлечения российского корпоративного капитала на материковом рынке Китая с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Кроме того, это будет первой продажей российского долга на публичном внутреннем рынке КНР с 2017 года.

Интересно! В 2017 году "Русал" разместил панда-облигации и привлек в целом 1,5 миллиарда юаней (около 210 миллионов долларов США).

Недавно президент России Владимир Путин провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что стратегические отношения двух стран находятся на "беспрецедентно высоком уровне".

По итогам встречи Москва объявила о соглашении с Пекином по строительству давно обсуждаемого газопровода "Сила Сибири-2" – проект "Газпром", который, по мнению экспертов, способен изменить мировые энергетические потоки.

Что такое панда облигации? Панда-облигации или Panda Bonds – это долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами (не из Китая) в китайских юанях на внутреннем финансовом рынке КНР. Они предоставляют иностранным компаниям доступ к китайскому рынку капитала. Согласно международной практике иностранное финансовое учреждение всегда выбирает талисман страны в качестве названия для локальных облигаций в национальной валюте. Поэтому Министерство финансов Китая назвало облигации "панда облигации".

Санкции США и ЕС с 2022 года закрыли для российских заемщиков доступ к мировым финансовым рынкам, а китайские банки избегали сделок с государственными российскими компаниями, опасаясь вторичных ограничений.

Однако углубление партнерства между Пекином и Москвой постепенно снижает эту осторожность, а юань становится все более значимой валютой для российской экономики, которая испытывает давление санкций.

Важно! С 2022 года российские компании начали выпускать юаньские облигации на внутреннем рынке, однако основными эмитентами остались лишь несколько игроков, включая "Русал" и "Газпром".

Как отмечается, возобновление выпуска панда-облигаций, вероятно, будет ограничено двумя-тремя компаниями. Среди них – "Росатом" и его дочерние структуры, не подпадающие под масштабные санкции западных стран.

Почему российским компаниям будет сложно привлечь финансирование?

Как определяют юристы, для успешного размещения долговых бумаг российским компаниям необходимо преодолеть опасения китайских банков, которые являются основными покупателями и брокерами панда-облигаций.

Брокеры все равно будут сталкиваться с риском вторичных санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами США. Банкам будет сложно скрыть свое участие в сделках на публичном рынке,

– пояснил партнер юридической фирмы Beijing Jincheng Tongda & Neal Аллен Вонг.

Одним из возможных решений называли выпуск облигаций через российские компании, которые еще не попали под санкции, но и в этом случае сохраняется риск, что такие компании могут быть ограничены уже после размещения долга.

Идея привлекательная идея. Но для ее реализации нужны дополнительные проработки и одобрение на самом высоком уровне,

– отметил Вонг.

В июле в посольстве России в Пекине состоялась встреча более 40 российских бизнесменов и китайских финансовых экспертов, где обсуждались пути повышения кредитоспособности российских компаний для привлечения капитала в Китае.

Важно! В пятницу, 5 сентября, "Газпром" получил от китайского рейтингового агентства CSCI Pengyuan (Шэньчжэнь) наивысший рейтинг AAA со стабильным прогнозом. Высокий рейтинг – обязательное условие для допуска иностранных компаний на внутренний рынок облигаций. Оценка базируется на стратегической роли "Газпрома" в российской энергетике и его устойчивом финансовом положении.

Все больше крупных российских энергетических компаний получают рейтинги в Китае. Среди них:

"Атомэнергопром" – дочерняя структура "Росатома";

"Новатэк" – в августе поставил в Китай партию СПГ с попавшего под санкции арктического завода;

"Зарубежнефть" – реализует проекты за пределами России.

Что стоит знать об экономических связях России и Китая?