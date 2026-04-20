Трамп получил новый козырь: война в Иране усиливает зависимость Китая от США

В этом месяце Китай намерен импортировать рекордные объемы американского газа этана. В результате в Иране нефтехимические предприятия вынуждены искать альтернативное сырье, поскольку главные поставки нарушены.

Почему Китай становится зависимым от США?

По данным китайской консалтинговой компании JLC, в апреле поставки этана из США могут достичь исторического максимума в 800 тысяч тонн. Это примерно на 60% больше, чем в среднем за месяц, пишет Bloomberg.

Сейчас часть предприятий Китая переходит на использование этана, пытаясь компенсировать перебои с поставками нефти для переработки и сжиженного газа из-за блокировки Ормузского пролива.

Дело в том, что этан, который является компонентом природного газа, широко используют для производства базового сырья для пластмасс (этилена). Однако в поставках этого ресурса Китай сейчас почти полностью зависит от США.

Американский этан стал для Китая наиболее выгодной альтернативой благодаря стабильности поставок и более низкой цене. По состоянию на 15 апреля доходность производства этилена из этана была в десять раз выше, чем из нефти,

– говорит аналитик JLC Ши Линьлинь.

В то же время спрос на этан в Китае растет из-за расширения производственных мощностей:

компания Wanhua Chemical Group открыла новую установку по переработке этана;

а Sinopec Ineos Petrochemical Co. запустила мультисырьевой комплекс.

Важно! В прошлом году этан политическое напряжение между Пекином и Вашингтоном возросло в том числе и из-за поставок этана. Это произошло после того, как США усилили экспортные ограничения на фоне торгового конфликта.

Какой козырь получил Трамп?

Китай активно наращивает закупки этана как раз накануне запланированного на середину мая визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Аналитики ожидают, что энергетическое сотрудничество станет одной из главных тем переговоров между лидерами стран, особенно если война с Ираном затянется. А поставки этана в Китай может быть важным козырем для американского президента в этих переговорах.

Напомним, встреча Трампа с Си Цзиньпином должна была состояться с 31 марта по 2 апреля. Однако из-за войны в Иране президент США 17 марта попросил отложить ее, пишет CNBC.

Мы ведем переговоры с Китаем. Я бы с удовольствием поехал, но из-за войны я хочу остаться здесь. Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить визит примерно на месяц,

– рассказал Трамп.

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что встреча американского и китайского лидеров состоится в Пекине 14 – 15 мая.

Заметьте! В Киеве и Брюсселе возлагают большие надежды на посещение Трампом Китая. Ведь одной из важных тем во время переговоров должна стать война в Украине.

