Обещает бороться до конца: почему Китай считает, что может выиграть торговую войну с Трампом

Во вторник, 8 апреля, китайские чиновники пообещали "бороться до конца" в ответ на новые угрозы Дональда Трампа. Они были озвучены всего за несколько часов до обещаний Пекина зеркально ответить на американские пошлины в размере 34%.

Что происходит между США и Китаем

Если эти пошлины вступят в силу, то общий уровень тарифов Китая на американский импорт достигнет 70%, пишет 24 Канал со ссылкой на Economist.

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В тот же день Белый дом подтвердил, что ответит тарифами в размере 104% на китайские товары.

Издание отмечает, что хотя намерения Трампа остаются не до конца понятными, вероятно, он менее всего заинтересован в достижении соглашения с Китаем. Президент США заявил, что любые переговоры будут прекращены, если Китай введет свои пошлины в 34%.

До недавнего обострения пошлины Трампа на китайские товары вызвали быстрый, но ограниченный ответ Пекина. Китайские чиновники хотели показать, что не поддадутся давлению, но при этом выбирали осторожные меры, чтобы избежать вреда для себя и не провоцировать дальнейшую эскалацию,

– говорится в материале.

В то же время представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что "США продолжают злоупотреблять пошлинами, чтобы оказать давление на Китай". Согласно его словам, Пекин "выступает против этого и никогда не допустит такого рода издевательств".

Однако, как отмечает Bloomerg, Китай не отреагировал немедленно на новые пошлины США, что стало отклонением от предыдущих случаев, когда Пекин отвечал мгновенно. Это контрастирует с событиями февраля и марта, когда Китай реагировал в течение нескольких минут после предыдущих раундов тарифов со стороны США.

Обратите внимание! Пекин еще может объявить свой ответ позже.

Почему Китай изменил свой подход к Америке

Economist сообщает, что одной из причин изменения подхода может быть уверенность китайского руководства в своей возможной победе. Дональд Трамп хочет от Китая многого: остановить поток прекурсоров фентанила и помочь в завершении войны в Украине.

Американский лидер также заявил, что не хочет брать на себя ответственность за блокировку TikTok. В то же время Tesla – компания Илона Маска, что является советником Трампа – также под ударом, потому что около 20% ее доходов приходится на Китай.

Заметьте! Китайские чиновники также могут считать, что США не выдержат инфляционного и экономического давления от тарифов Трампа. Им возможно придется "бороться до конца" только до того момента, когда потребительские цены в Америке начнут расти или безработица - повышаться.

К каким мерам может прибегнуть Китай

Некоторые старшие советники, правительственные исследователи и экономисты говорят о том, что следует ухудшить ситуацию, например, укрепить юань. Однако это довольно рискованный шаг, потому что пока инфляция будет набирать обороты в США, китайская промышленность уже может сильно пострадать.

Что еще может сделать Пекин? Газета People's Daily 6 апреля сообщила, что снижение процентных ставок и нормативов резервирования банков возможны в любой момент. Также упоминалось, что местные власти будут помогать экспортерам искать новые рынки сбыта внутри страны и за пределами США. А брокерская компания Soochow Securities считает, что Китай может снизить пошлины на товары из других стран, а также увеличить экспортные субсидии.

Си Цзиньпину также придется решить, готов ли он позволить полное экономическое размежевание с США. Несмотря на то, что Китай стремится к технологической самостоятельности, он до сих пор отвергал идею "декуплинга", считая ее инструментом Запада для наказания КНР. Однако теперь такая идея набирает поддержку,

– указано в тексте Economist.

Список возможных мер, опубликованный 8 апреля некоторыми известными блогерами, включает прекращение сотрудничества с США в сфере борьбы с фентанилом. Также рассматривается запрет на импорт американской сельхозпродукции.

Китай может ударить и по американским услугам, где США все еще имеют профицит: ограничения на деятельность американских консалтинговых компаний и юридических фирм в Китае, а также проверки интеллектуальной собственности американских корпораций.

Важно! Если борьба до конца означает зеркальные пошлины на любые новые меры США, то Си придётся "укусить яблоко декуплинга."