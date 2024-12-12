Китай начал покупать меньше российского угля: какие объемы импорта сейчас

Китай начал сокращать объемы закупок этого топлива из России, хотя является крупнейшим импортером российского угля. В течение десяти месяцев 2024 года доля российского угля в общем импорте Китая снизилась с 23% в 2022 году до 18%.

Китай поставляет меньше российского угля

Несмотря на это, Россия остается на втором месте среди главных поставщиков угля для Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Субсидии на дрова уже выплачивают: кто может получить средства

Индонезия, крупнейший экспортер этого топлива на китайский рынок, также сократила свою долю с 58% до 44%.

В то же время доли Монголии и Австралии в поставках угля в Китай выросли: с 10% и 1% до 15%.

Обратите внимание! Согласно данным S&P Global, по итогам января-ноября Китай увеличил импорт угля на 14,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 490 миллионов тонн.

Экспортные отношения России и Китая

По оценкам Министерства энергетики России, Китай является крупнейшим импортером российского угля, на который приходится 48% всего российского экспорта этого топлива.

Интересно! В 2023 году Россия увеличила поставки угля в Китай на 42%, достигнув объема в 100 миллионов тонн. Однако в 2024 году экспорт угля сокращается.

По итогам первого полугодия 2024 года поставки угля из России в Китай снизились на 8% по сравнению с предыдущим годом, составив 45,5 миллиона тонн.

Основной причиной снижения доли российского угля на китайском рынке является сокращение поставок энергетического угля из-за низких цен и ограничений на экспорт.

Заметьте! Кроме того, рост поставок тормозится импортной пошлиной, которую Китай ввел в 2014 году на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в размере 3-6%. Однако эта пошлина не распространяется на Индонезию и Австралию, которые имеют соглашения о свободной торговле с КНР.