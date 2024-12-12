Китай постачає менше російського вугілля

Попри це, Росія залишається на другому місці серед головних постачальників вугілля для Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Індонезія, найбільший експортер цього палива на китайський ринок, також скоротила свою частку з 58% до 44%.

Водночас частки Монголії та Австралії в постачаннях вугілля до Китаю зросли: з 10% і 1% до 15%.

Зауважте! Згідно з даними S&P Global, за підсумками січня-листопада Китай збільшив імпорт вугілля на 14,8% порівняно з минулим роком, досягнувши 490 мільйонів тонн.

Експортні відносини Росії та Китаю

За оцінками Міністерства енергетики Росії, Китай є найбільшим імпортером російського вугілля, на який припадає 48% усього російського експорту цього палива.

Цікаво! У 2023 році Росія збільшила поставки вугілля до Китаю на 42%, досягнувши обсягу в 100 мільйонів тонн. Однак у 2024 році експорт вугілля скорочується.

За підсумками першого півріччя 2024 року поставки вугілля з Росії до Китаю знизилися на 8% порівняно з попереднім роком, склавши 45,5 мільйона тонн.

Основною причиною зниження частки російського вугілля на китайському ринку є скорочення постачань енергетичного вугілля через низькі ціни та обмеження на експорт.

Зауважте! Крім того, зростання поставок гальмується імпортним митом, яке Китай ввів у 2014 році на антрацит, коксівне та енергетичне вугілля у розмірі 3-6%. Однак це мито не поширюється на Індонезію та Австралію, які мають угоди про вільну торгівлю з КНР.