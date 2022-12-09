Общие продажи легковых автомобилей в России упали больше чем на половину после отказа цивилизованного мира сотрудничать с агрессором. Потому продажи китайских марок автомобилей ожидаемо возросли.

На китайские бренды приходится около трети автомобильного рынка России. Продажи китайских легковых автомобилей, включая Haval, Chery и Geely, выросли до 16138 единиц в ноябре.

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Также Россия выдает новый китайский автомобиль JAC за обновленную версию советского "Москвича". Якобы обновленный "Москвич" производится в России китайской компанией JAC на заводе, купленном у французского автопроизводителя Renault.

Большинство западных автопроизводителей, сражавшихся с отечественными автопроизводителями за долю рынка с начала строительства заводов в России в начале 2000-х годов, прекратили свою деятельность после того, как Россия в феврале ввела десятки тысяч военных в Украину.

За первые 10 месяцев года Россия была шестым по величине направлением экспорта китайской автомобильной продукции, включающей в себя транспортные средства и запчасти, по данным Ассоциации производителей автомобилей Китая, на долю которой приходится 3,9%, практически не изменившись по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Однако объемы продаж Китая в России бледнеют по сравнению с внутренним рынком, где в ноябре они были примерно в 35 раз выше, чем в России. Напомним, ранее Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Китай не снабжает оружием Россию.