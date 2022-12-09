На китайські бренди припадає майже третина автомобільного ринку Росії. Продажі китайських легкових автомобілів, включаючи Haval, Chery і Geely, зросли до 16 138 одиниць у листопаді.

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Також Росія видає новий китайський автомобіль JAC за оновлену версію радянського "Москвича". Нібито оновлений "Москвич" виробляється в Росії китайською компанією JAC на заводі, який був куплений у французького автовиробника Renault.

Більшість західних автовиробників, які боролися з вітчизняними автовиробниками за частку ринку з початку будівництва заводів у Росії на початку 2000-х років, припинили свою діяльність після того, як Росія в лютому ввела десятки тисяч військових в Україну.

За перші 10 місяців року Росія була шостим за величиною напрямком експорту китайської автомобільної продукції, яка включає транспортні засоби та запчастини, за даними Асоціації виробників автомобілів Китаю, на частку якої припадає 3,9%, практично не змінившись порівняно з тим же періодом минулого року.

Проте обсяги продажів Китаю в Росії бліднуть порівняно з внутрішнім ринком, де в листопаді вони були приблизно в 35 разів вищими, ніж у Росії. Нагадаємо, раніше Керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що Китай не постачає зброю до Росії.