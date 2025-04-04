Китай ответил США пошлинами на импорт в США

Китай ответил на новые пошлины США новыми тарифами против американских товаров более 30%. Зато общий тариф США против китайских товаров составит с 9 апреля более 50%.

Какие пошлины ввел Китай

Как известно, Китай объявил о введении 34% пошлины на весь импорт из США. На фоне последних новостей такие действия усилили торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, передает 24 Канал со ссылкой NBC News.

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Такие пошлины стали значительно выше тех, которые Пекин ввел еще раньше в ответ на американские пошлины в феврале и марте. Тогда речь шла о тарифах только на отдельные товары – от 10% до 15%.

Дело в том, что в апреле общий тариф США на товары из Китая достиг не менее 54% (еще раньше США ввели против Китая 20% пошлин).

Конечно, что Китай призвал Трампа отменить новые ставки и назвал последние пошлины в более 30% такими, которые не соответствуют правилам международной торговли.

Это не только вредит интересам США, но и ставит под угрозу глобальное экономическое развитие и стабильность цепей поставок,

– говорится в заявлении министерства финансов Китая.

Таким образом, американские пошлины на китайские товары вступают в силу с 9 апреля, а китайские пошлины на американские товары в ответ – с 10 апреля.

Обратите внимание! По данным Торгового представителя США, прошлом году США импортировали из Китая товаров на 438,9 миллиарда долларов, а экспортировали товаров на 143,5 миллиарда долларов.