Геополитические интриги: как Китай зарабатывает на войне в Украине

Китай извлекает большую выгоду от российского вторжения в Украину. В частности, страна активно выстраивает и развивает экономические отношения с Россией и заполняет российский рынок своей продукцией.

Китай продолжает играть роль поставщика товаров-заменителей для России, несмотря на то, что рискует своими тесными экономическими связями со многими европейскими странами.

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Так, за первые 11 месяцев этого года товарооборот между Россией и Китаем превысил 200 миллиардов долларов.

Какие связи между Китаем и Россией

Дело в том, что Россия переориентировалась с Запада на Китай, сейчас покупая там все. от автомобилей до компьютерных чипов.

В свою очередь, Китай покупает у России нефть и природный газ с большими скидками. Более того, в китайских супермаркетах появились российские конфеты, колбасы и другие потребительские товары.

Китайский экспорт в Россию, за первые 11 месяцев этого года, вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время Си Цзиньпин, лидер Китая и президент России Владимир Путин, неоднократно публично. демонстрировали тесные связи между странами.

Поддержка и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор, сделанный обеими сторонами на основе фундаментальных интересов двух народов,

– сказал господин Си во время встречи в Пекине в среду с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Китайские чиновники, со своей стороны, настаивают на том, что Китай возможность свободно вести бизнес : не следует заставлять выбирать между Россией и Европой.

Какая отрасль Китая получает наибольшую выгоду от войны

Больше всего выиграли от роста торговли с Россией китайские производители транспортных средств.

Продажи в России помогли Китаю обогнать Японию в 2023 году как крупнейшего мирового экспортера автомобилей. Тем более что Китай транспортирует автомобили в Россию по железной дороге.

Никогда раньше мы не видели, чтобы автопроизводители из одной страны так быстро захватили такую большую долю рынка - китайцы оказались в выигрыше.

– сказал Майкл Данн, автомобильный консультант из Азии в Сан-Диего.

Как следствие, по данным GlobalData Automotive, китайские автопроизводители из охватили 55% российского рынка. К сравнению, в 2021 году их доля составила всего 8%.

Немецкие производители автомобилей, такие как Mercedes-Benz и BMW, были господствующими на российском рынке. Однако после начала введения санкций против России они покинули рынок.

Вероятно, что активизация покупки недорогих китайских автомобилей осуществляется семьями, члены которой принимают участие в войне с Украиной. Одним из факторов покупки является выплаты в случае гибели или потери трудоспособности, которые российское правительство и страховые компании осуществляют семьям российских солдат.

Итак, как правило, это представители низшего среднего класса и бедные русские семьи.

А что происходит со строительной отраслью

Тесные связи Пекина с Россией стали своевременным благом для строительной отрасли Китая, которая находится в кризисе после начала эпидемии Covid-19. Десятки миллионов квартир стоят пустыми или недостроенными, а новые проекты остановились.

Поэтому, некоторые рабочие из Китая из находят работу на российской границе, где до этого года не хватало железнодорожных станций, трубопроводов и других объектов инфраструктуры.

Как Китай обходит санкции для России

США решительно предостерегали Китай от отправки вооружений в Россию, и пока не нашли прямых доказательств того, что он это делает. Но некоторое оборудование, которое Китай продает России, например беспилотники и грузовики, а также подсанкционные микрочипы – имеют военное применение и получается Китаем в обход санкций.