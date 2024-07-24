Сможет ли Китай ускорить свой экономический рост

Темпы экономического роста Китая несколько замедлились. Впрочем, сможет ли Китай "ускориться" проанализировали экономисты.

Возможен ли экономический рост Китая

По сообщениям, Си Цзиньпин стремится уменьшить технологическую зависимость Китая от США и повысить собственную производительность. Однако, темпы экономического роста Китая во втором квартале упали до 4,7% в годовом измерении. В то время как МВФ прогнозирует, что в ближайшие годы они снизятся до менее чем 4%.

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Кажется очевидным, что руководство Китая вполне удовлетворено своей моделью роста, ориентированной на предложение, несмотря на жалобы остального мира,

– написала в аналитической записке главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисия Гарсия-Эрреро.

По словам Лю Цяо, декана Школы менеджмента Гуанхуа Пекинского университета, Китай сможет поддерживать более высокую производительность, чем другие промышленно развитые страны. В том числе если сосредоточится на технологиях, инвестициях в инфраструктуру, "зеленом" переходе.

это будет способствовать более быстрому росту и поможет преодолеть негативные последствия демографического спада для экономики Китая.

В частности, если осуществит цифровую модернизацию своего гигантского производственного сектора, доля которого в ВВП составляет почти 28% по сравнению с 10,7% в США.