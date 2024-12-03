Банки в Китае отказываются от сотрудничества с российскими подсанкционными финучреждениями

Китайские банки прекратили сотрудничество с российскими финучреждениями, которые попали под санкции США. На фоне этого в России появились финансовые агенты, которые помогают обходить ограничения.

Китайские банки не хотят сотрудничать с россиянами

Большинство китайских банков отказываются обрабатывать платежи от подсанкционных российских организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В частности, Bank of China и Bank of Kunlun уже приостановили все операции с такими клиентами.

Интересно! Bank of Kunlun, который ранее был популярным среди российских импортеров, сообщил своим партнерам о прекращении приема платежей.

Россия пытается обойти санкции

В ответ на санкции в России возросла популярность китайских платежных агентов, которые предлагают обходные пути для платежей в Китай.

Обратите внимание! Некоторые из них используют так называемые "карго"-схемы, когда расчеты с китайскими партнерами осуществляются по непрозрачным документам. Товары при этом ввозятся нелегально или с использованием "серых" схем.