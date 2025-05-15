Что происходит с экономикой Китая: правительство скрывает важную статистику

Китай перестал обнародовать сотни важных экономических показателей. Речь идет, в частности, о статистике по продаже земли, уровня иностранных инвестиций и безработицы.

Из реестров исчезают важные данные

Также из публичного доступа исчезли данные о вакцинации, производство бытовых товаров, в частности соевого соуса, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В Китае от граждан скрывают важные данные, например статистику кремаций, производство соевого соуса или количество инвесторов на фондовом рынке. Например, в 2021–2022 годах наблюдался всплеск активности новых инвесторов, а с 2023 года данные не публикуют / Инфографика The Wall Street Journal

Одна из главных проблем, которую фиксировали эти отчеты – демографический кризис. Резкое падение рождаемости становится серьезным вызовом для экономики Китая.

Еще в 2000-х экономист И Фусянь заявлял, что официальные демографические данные Китая могут быть завышены – и как более надежный индикатор он предлагал использование статистики по вакцинации от туберкулеза, обязательной для новорожденных.

Сокрытие данных о безработице

Также власти Китая перестали публиковать в реестрах информацию об уровне безработицы.

На инфографике приведены, как С 2020 по 2023 годы безработица среди молодежи достигла более 20%. Впрочем, после 2023 года данные тоже не публикуются / Инфографика The Wall Street Journal

После пандемии в Китае резко возросло количество получателей пособия по безработице – до более 2,5 миллиона человек.

На инфографике показано, что данные о получателях пособия по безработице с середины 2022 года не публиковали / Инфографика The Wall Street Journal

Сокрытие данных по вакцинации

В 2020 году в Китае было сделано лишь 5,4 миллиона прививок против туберкулеза для новорожденных, хотя официально зарегистрировали 12,1 миллиона рождений. Эти данные приводил частный аналитический центр Forward Business and Intelligence.

Уже в следующем году китайские власти прекратили публиковать статистику по вакцинации, в том числе и по туберкулезу. Это подкрепляет сомнения в прозрачности официальной информации, особенно на фоне ухудшения демографической и экономической ситуации в стране.