Украинцам позже выплатят кэшбек за ноябрь и декабрь: когда ожжать деньги

За ноябрь правительство выплатило гражданам Украины 232 миллиона гривен кэшбека, что почти вдвое больше, чем в октябре. Однако количество получателей кэшбека в ноябре выросло на 800 тысяч, что свидетельствует об интересе украинцев к программе.

Почему кэшбек выплатят позже

Однако выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В ведомстве объяснили, что это связано с особенностями бюджетного процесса.

Все начисленные средства будут выплачены в полном объеме,

– заверили украинцев.

Также в Минсоцполитики напомнили, что для своевременного получения кэшбека важно активировать карточку для выплат в приложении Дія. Там можно проверять и начисления кэшбека.

Важно! Так почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты кэшбека в приложении Дія или накопили меньше чем 2 гривны.