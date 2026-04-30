Топливный кэшбэк продлили, но по новым правилам: что изменится в мае

Правительство продлило действие кэшбэка на топливо еще на один месяц – до 31 мая. Украинцы все еще могут присоединиться к программе и сэкономить на заправке автомобиля, однако она претерпела изменения.

Как изменится начисление кэшбэка на топливо?

Новые правила начисления кэшбека на топливо заработают на АЗС Украины уже с 1 мая, рассказали в Минцифры.

Смотрите также Поспешите использовать деньги – нацкешбек могут отменить уже вскоре

До конца мая государство продолжит частично возвращать расходы на заправку автомобиля. Суммы компенсации на литр топлива останутся неизменными:

за дизель – 15% от стоимости;

за бензин – 10%;

за автогаз – 5%.

По данным Минцифры, 91% участников программы "Топливный кэшбек" заправляют бюджетные автомобили. Поэтому компенсации от государства ощутимо помогают им облегчить нагрузку на бюджет.

Однако с 1 мая государственная поддержка сократится вдвое. По новым правилам, водителям будут возвращать максимум 500 гривен топливного кэшбэка в месяц на одного человека. Ранее лимит возврата составлял тысячу гривен.

Такой формат покроет потребности большинства водителей и позволит государству поддержать максимальное количество украинцев,

– объяснили в Минцифры.

В ведомстве подсчитали, что от старта программы 20 марта до сегодня топливным кэшбеком воспользоваться уже более 2 миллионов украинцев.

Заметьте! Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Владимир Омельченко предупреждал, что кэшбек на топливо может привести к дополнительным расходам средств из государственного бюджета, который и так имеет дефицит. По его оценке, кэшбек мог стоить государству до 7,5 миллиардов гривен только за полтора месяца.

Как получить кэшбек на топливо в мае?

Получить топливный кэшбек в мае могут все водители, которые присоединились к программе "Национальный кэшбек". Сейчас она объединяет уже почти 4,8 миллиона украинцев.

Чтобы рассчитывать на компенсацию от государства, заправляться нужно на АЗС, участвующих в программе. На конец мая к ней присоединились уже 219 операторов, причем не только крупные сети, но и локальные заправки.

Начать получать топливный кэшбек очень просто – нужно только рассчитаться карточкой Нацкешбека за бензин или дизель.

Если такой карты нет, необходимо сначала присоединиться к программе. Это тоже несложно:

Сначала следует открыть в своем банке карту "Национальный кэшбек". Служба поддержки подскажет, как это сделать.

Далее нужно зайти в приложение "Дія", перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Национальный кэшбек".

В этом разделе необходимо подвязать открытую карту, чтобы начать получать на нее выплаты. Иначе средства просто не будут возвращаться.

Далее надо рассчитываться за топливо именно этой картой.

Кэшбек начисляют автоматически, а проверить его можно в своем банковском приложении уже на следующий день после заправки топлива.

Однако важно помнить, что кэшбек на топливо не начислят, если купить его через приложение АЗС. Нужно оплачивать покупку сразу на месте.

Важно! Полный перечень АЗС, которые участвуют в программе можно найти на портале Национального кэшбэка.

Что еще нужно знать о топливном кэшбеке?

Программу "Топливный кэшбек" запустили как механизм поддержки населения на фоне подорожания топлива. Ее цель – частично компенсировать расходы домохозяйств и снизить финансовую нагрузку на граждан из-за роста цен на бензин и дизель.

В Министерстве экономики сообщили, что с момента старта компенсаций к программе Нацкешбека присоединились уже более 322 тысяч новых пользователей.

В то же время часть экономистов отнеслась к инициативе критически. Как отмечает Forbes, программа декларирует поддержку национального производителя, хотя топливо Украина преимущественно импортирует. Кроме того, кэшбек фактически ориентирован на более обеспеченные категории населения, которые имеют собственный транспорт.

Экономист Владимир Омельченко считает, что наибольшую выгоду от введения топливного кэшбека могут получить крупные сети автозаправочных станций. По его мнению, через механизм компенсаций государство фактически будет стимулировать их продажи и поддерживать объемы оборота.