11 гривен экономии на литре или дыра в бюджете: кому действительно выгоден кэшбек на топливо

Для украинских водителей вводят кэшбек на топливо, который будут финансировать за счет государственного бюджета. Рассказываем, кому компенсация расходов на бензин или дизель может помочь больше: потребителям, сетям АЗС или иностранным производителям топлива.

Какие последствия внедрения кэшбэка на топливо для экономики?

Кэшбек на топливо приведет к дополнительным расходам средств из государственного бюджета, который и так имеет дефицит. Налогоплательщики фактически будут субсидировать спрос на импортный бензин и дизтопливо, ведь в Украине их не производят. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

12 марта Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала запуск кэшбека на топливо, который будут выплачивать потребителям до 1 мая. На АЗС-участницах программы украинцы смогут получить кэшбек в размере:

15% – на дизельное топливо;

– на дизельное топливо; 10% – на бензин;

– на бензин; 5% – на автогаз.

Если считать по средним ценам на топливо, обнародованным "Минфином" по состоянию на 13 марта, с кэшбеком потребители смогут сэкономить:

почти 7 гривен на литре бензина А-95;

на литре бензина А-95; от 11 гривен на литре дизтоплива;

на литре дизтоплива; около 2 гривен на литре автогаза.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко говорит, что такой шаг правительства может усилить макроэкономическую нестабильность в стране и будет стимулировать инфляцию. По его оценке, кэшбек будет стоить бюджету до 7,5 миллиарда гривен за полтора месяца.

Как предполагает Владимир Омельченко, от внедрения кэшбека на топливо больше выиграют крупные сети автозаправочных станций, которым через кэшбек государство фактически будет поддерживать обороты. Это ослабит конкуренцию на рынке и в конечном итоге может привести к еще большему росту цен.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова В первую очередь будут получать этот кэшбек, я думаю, крупные АЗС, потому что они имеют дорогие электронные системы, программные продукты, программы лояльности, лоббистский ресурс. То есть то, чего не могут позволить себе небольшие сети, продающие по более низким ценам, более доступными. На мой взгляд, это будет сокращать конкуренцию и в перспективе – повышать цены.

Эксперт отмечает, что программа кэшбека будет стимулировать спрос на топливо, который во время кризиса наоборот нужно ограничивать, а от кэшбека выиграют состоятельные потребители, которые больше передвигаются на автомобилях.

Украинский налогоплательщик будет субсидировать спрос на импорт. Потому что у нас собственная добыча нефти минимальная, менее полутора миллионов тонн (в год, – 24 Канал). И переработки вообще нет. Мы фактически на 90% продуктов импортируем. В этих условиях наш бюджет будет субсидировать поддержание спроса на иностранных производителей,

– заключает Владимир Омельченко.

Напомним, что при принятии государственного бюджета Украины на 2026 год прогнозируемый дефицит оценили в 2 триллиона 79 миллиардов гривен.

Что можно сделать для снижения цен на топливо в Украине?

По мнению Владимира Омельченко, существует несколько мер, которые могли бы помочь сдержать цены на топливо во время кризиса. Альтернативой внедрению кэшбека эксперт называет:

сокращение акциза на дизтопливо на период высоких цен, чтобы его стоимость для потребителей не превышала 65 гривен за литр , что важно для аграриев во время посевной;

, что важно для аграриев во время посевной; отмена авансового взноса по налогу на прибыль за каждую заправку , размер которого зависит от вида топлива и объемов его реализации (30, 45 или 60 тысяч гривен);

, размер которого зависит от вида топлива и объемов его реализации (30, 45 или 60 тысяч гривен); стимулирование развития сети дискаунтеров , которые продают нефтепродукты по более доступным ценам;

, которые продают нефтепродукты по более доступным ценам; долгосрочное внедрение гибкой ставки акциза в зависимости от спроса, предложения и уровня цен на международных рынках нефти и нефтепродуктов.

Например, если цена сильно растет во время кризиса, как сейчас, временно акциз снижать, чтобы поддержать стабильность рынка. Как только цена спадает, кризис отходит, акциз увеличивать. Таким образом можно стабилизировать рынок и сделать его прогнозируемым для потребителей,

– говорит Владимир Омельченко.

Обратите внимание! Глава правительства Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде сообщила, что в период войны Украина не будет сокращать налоговые поступления от акциза на топливо, из которых финансируют оборону. Из этих же соображений ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для горючего также не планируют уменьшать.

Как изменились цены на топливо в Украине?

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", средние цены на топливо на АЗС 13 марта частично продолжили расти и на 13:42 составляли:

Бензин А-95 премиум – 72,71 гривны за литр (без изменений по сравнению с 12 марта);

(без изменений по сравнению с 12 марта); Бензин А-95 – 69,14 гривны за литр (без изменений по сравнению с 12 марта);

(без изменений по сравнению с 12 марта); Бензин А-92 – 66,20 гривны за литр (+1 копейка против 12 марта);

(+1 копейка против 12 марта); Дизельное топливо – 74,91 гривны за литр (+54 копейки против 12 марта);

(+54 копейки против 12 марта); Газ автомобильный – 42,50 гривны за литр (+53 копейки против 12 марта).

Заметим! Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, Украине не грозит дефицит горючего в марте. Менее чем за половину первого месяца весны в страну импортировали 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа.

