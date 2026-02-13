План проваливают уже 6 лет подряд: Центробанк России может изменить стратегию
- Повышение налогов в России спровоцировало рост цен, а январская инфляция превысила совместимый с достижением годовой цели уровень.
- Вероятно, 13 февраля центробанк России оставит процентную ставку на уровне 16% после пяти последовательных снижений в 2025 году.
Недавнее повышение налогов в России создает новую угрозу для достижения долгожданной целевой инфляции – 4%. Цель оставалась призрачной для центробанка уже 6 лет подряд, в частности из-за последствий вторжения в Украину и западных санкций.
Снизят ли в России базовую ставку?
Поэтому теперь под вопросом оказалось дальнейшее снижение ключевой процентной ставки. В Bloomberg опросили восемь экспертов, и только двое предположили такой сценарий изменений относительно текущего уровня в 16%.
Смотрите также Учетная ставка простыми словами: как решение Нацбанка влияет на кошельки украинцев
В пятницу, 13 февраля, центробанк страны-агрессора объявит свое решение по базовой ставке. Ожидается, что он оставит ее без изменений – после 5 последовательных снижений в 2025 году.
Пауза нужна политикам для оценки влияния своего предыдущего решения. После повышения налогов с целью сокращения бюджетного дефицита цены начали расти.
Именно для замедления этого процесса может понадобиться перерыв в смягчении монетарной политики, о чем глава центробанка Эльвира Набиуллина уже предупреждала.
Так что высокие инфляционные ожидания, подорожания после повышения НДС и роста коммунальных тарифов могут сорвать прогресс в сдерживании инфляции уже седьмой год подряд.
Обратите внимание! По опросу экономистов и данным самого центробанка, январская инфляция в России (2%) уже превысила уровень (1,95%), совместимый с достижением годовой цели.
Центробанк выразил обеспокоенность: в последнем отчете неоднократно подчеркивается необходимость сохранения жестких монетарных условий и осторожности в принятии решений.
Инфляционные ожидания среди предприятий в январе выросли до самого высокого уровня с 2022 года,
– пишет Bloomberg.
Напомним, россияне начали агрессивно снижать ключевую ставку с рекордных 21% в июне 2025, после первых признаков ослабления ценового давления. Позже темпы замедлились, а по состоянию на сейчас она составляет 16%.
Напомним, представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан эксклюзивно для Guardian прокомментировал эффект западных санкций. По его словам, поддержание военной машины Владимира Путина все дороже обходится стране-агрессору – нефтяные доходы быстро сокращаются, инфляция держится около 6%, а процентные ставки достигли 16%.
В каком состоянии российская экономика?
В 2025 году в России зафиксировано дальнейшее расширение масштабов скрытой безработицы. Численность работников с неполной занятостью на крупных и средних предприятиях выросла на 12%.
Кроме того, в прошлом году чтобы уменьшить бюджетный дефицит, российские суды приняли решение о национализации 33 частных активов.