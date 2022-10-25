В КГГА рассказали, какой будет температура в домах киевлян зимой

Отмечается, что температура в домах киевлян, как и прошлой зимой, будет близка к 18 градусам.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. Он объяснил, что это связано с особенностями отопительной системы.

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Дело в том, что система централизованного теплоснабжения города спроектирована и сконструирована так, что меньше определенных показателей давать не может. Думаю, температура будет где-то 18 градусов,

– сказал Пантелеев.

Напомним, летом Виталий Кличко сообщил, что температура этой зимой может быть ниже обычной.

Начало отопительного сезона

В Киеве начали подключать дома к теплу 20 октября. По словам мэра Виталия Кличко, это было сделано для того, чтобы предотвратить перегрузку энергосистемы из-за включения электрообогревателей. До конца этой недели планируют подключить к отоплению остальные дома столицы. Также к отоплению уже подключают жилые дома в Сумской и Тернопольской областях, Черкассах, Виннице, Черновцах и Кропивницком.

Зима-2023 может стать одной из самых сложных в истории Украины из-за проблем с электричеством и отоплением. В связи с возможностью отключений из-за обстрелов агрессора, стоит подготовить свой дом.

Как сохранить дома тепло при отключении централизованного отопления:

отрегулировать пластиковые окна на зимнее плотное закрывание, чтобы уменьшить выход тепла;

постелить ковры на полу, ведь они отлично сохраняют тепло;

впускайте свет в дом, когда на улице греет солнце, это может повысить температуру в комнате или квартире на несколько градусов;

обустроить фольговую изоляцию батарей, расположенных в нишах, чтобы сэкономить до 20% тепла;

приобретите электрообогреватели, УФО, вентиляторы с теплым воздухом и кондиционеры;

пользуйтесь грелками, чем больше грелок будет в помещении – тем теплее.