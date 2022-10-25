Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Він пояснив, що це пов'язано з особливостями системи опалення.

Цікаво Ймовірні перебої зі світлом усю зиму: до чого готуватися українцям

Річ у тім, що система централізованого теплопостачання міста спроєктована і сконструйована так, що менше певних показників давати не може. Думаю, температура буде десь 18 градусів,

– сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, влітку Віталій Кличко повідомив, що температура цієї зими може бути нижчою, ніж зазвичай.

Початок опалювального сезону

У Києві почали підключати будинки до тепла 20 жовтня. За словами мера Віталія Кличка, це було зроблено для того, щоб запобігти перенавантаженню енергосистеми через вмикання електрообігрівачів. До кінця цього тижня планують підключити до опалення решту будинків столиці. Також до опалення уже підключають житлові будинки в Сумській та Тернопільській областях, Черкасах, Вінниці, Чернівцях та Кропивницькому.

Зима-2023 може стати однією із найскладніших в історії України через проблеми з електрикою та опаленням. У зв'язку з можливістю відключень через обстріли агресора, варто підготувати свою оселю.

Як зберегти вдома тепло у разі відключення централізованого опалення:

відрегулювати пластикові вікна на зимове щільне закривання, щоб зменшити вихід тепла;

постелити килими на підлозі, адже він чудово зберігає тепло;

впускайте світло до домівки, коли на вулиці гріє сонце, це може підвищити температуру в кімнаті чи квартирі на кілька градусів;

облаштувати фольгову ізоляцію батарей, які розташовані у нішах, щоб заощадити до 20% тепла;

придбайте електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям та кондиціонери;

користуйтесь грілками, чим більше грілок буде у приміщенні – тим тепліше.