А проте місцева влада робить зараз усе можливе, щоб використовувати також сучасні технології, готуючись до зими. Про це мер столиці заявив в ефірі телеканалу "Рада" 27 червня, повідомляє 24 канал.

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Опалювальний сезон у Києві

На жаль, у нас цей сезон буде нелегкий. Температура в оселях може бути трошки меншою,

– каже Віталій Кличко.

Мер столиці зазначає, що всі інші питання залежать від рішень уряду. Місцева влада сподівається на вчасне постачання енергоносіїв, щоб надавати послуги газу людям.

Останні новини зі столиці

27 червня Віталій Кличко висловився щодо можливого вторгнення Білорусі на Україну. Мер столиці заявив, що сподівається на краще, що наступ не відбудеться. Але за його словами, влада розглядає різні варіанти розвитку подій і не виключає й цього.

Вранці 26 червня російські окупанти зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 атакували Київ. Одна ракета поцілила у багатоповерхівку в Шевченківському районі, жителів евакуювали. Рятувальники дістали з-під завалів 7-річну дівчинку, а згодом – її маму. Ще одна ворожа ракета влучила у дитячий садок, а решту – збили підрозділи протиповітряної оборони. Згодом кількість постраждалих зросла до шести, а одна людина загинула.

25 червня у квартирі на Печерську сталося вбивство у квартирі. Поліцейські виявили тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Його застрелили в голову. Наразі працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті. Злочинець, на жаль, втік, але його розшукують. Тривають слідчі дії.

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