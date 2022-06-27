Однако местные власти делают сейчас все возможное, чтобы использовать также современные технологии, готовясь к зиме. Об этом мэр столицы заявил в эфире телеканала "Рада" 27 июня, сообщает 24 канал.

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Отопительный сезон в Киеве

К сожалению, у нас этот сезон будет нелегким. Температура в домах может быть немного меньше,

– говорит Виталий Кличко.

Мэр столицы отмечает, что все остальные вопросы зависят от решений правительства. Местные власти надеются на своевременную поставку энергоносителей, чтобы предоставлять услуги газа людям.

Последние новости из столицы

27 июня Виталий Кличко высказался о возможном вторжении Беларуси в Украину. Мэр столицы заявил, что надеется на лучшее, что наступление не произойдет. Но по его словам, власти рассматривают разные варианты развития событий и не исключают и этого.

Утром 26 июня российские кафиры из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 атаковали Киев. Одна ракета попала в многоэтажку в Шевченковском районе, жителей эвакуировали. Спасатели достали из-под завалов 7-летнюю девочку, а затем ее маму. Еще одна вражеская ракета попала в детский сад , а остальные – сбили подразделения противовоздушной обороны. Впоследствии количество пострадавших возросло до шести человек, а один человек погиб.

25 июня в квартире на Печерске произошло убийство в квартире . Полицейские обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Его застрелили в голову. В настоящее время сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти. Преступник, к сожалению, скрылся, но его разыскивают. Продолжаются следственные действия.

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