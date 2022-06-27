Однако местные власти делают сейчас все возможное, чтобы использовать также современные технологии, готовясь к зиме. Об этом мэр столицы заявил в эфире телеканала "Рада" 27 июня, сообщает 24 канал.
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Отопительный сезон в Киеве
К сожалению, у нас этот сезон будет нелегким. Температура в домах может быть немного меньше,
– говорит Виталий Кличко.
Мэр столицы отмечает, что все остальные вопросы зависят от решений правительства. Местные власти надеются на своевременную поставку энергоносителей, чтобы предоставлять услуги газа людям.
Последние новости из столицы
- 27 июня Виталий Кличко высказался о возможном вторжении Беларуси в Украину. Мэр столицы заявил, что надеется на лучшее, что наступление не произойдет. Но по его словам, власти рассматривают разные варианты развития событий и не исключают и этого.
- Утром 26 июня российские кафиры из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 атаковали Киев. Одна ракета попала в многоэтажку в Шевченковском районе, жителей эвакуировали. Спасатели достали из-под завалов 7-летнюю девочку, а затем ее маму. Еще одна вражеская ракета попала в детский сад , а остальные – сбили подразделения противовоздушной обороны. Впоследствии количество пострадавших возросло до шести человек, а один человек погиб.
- 25 июня в квартире на Печерске произошло убийство в квартире . Полицейские обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Его застрелили в голову. В настоящее время сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти. Преступник, к сожалению, скрылся, но его разыскивают. Продолжаются следственные действия.
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