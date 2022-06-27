Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона 27 июня, передает 24 канал.

К слову Женщина, пострадавшая во время обстрела дома в Киеве, является гражданкой России, – полиция

На вопрос, возможен ли сценарий 24 февраля, когда российские войска ушли с территории Белоруссии и достаточно ли укреплены рубежи, Виталий Кличко отметил, что военное руководство готово ко всем возможным вариантам.

Я лично много раз ездил проверял. Но давайте откровенно, этот вопрос не ко мне, несмотря на то, что я вхожу в оборонный совет Киева. Это вопрос к военному руководству, которое уверяет, что сил достаточно, укрепления сделаны,

– отметил Кличко.

О возможном повторном вторжении с территории Беларуси, Кличко выразил надежду, что его не будет, но подчеркнул, что власти рассматривают разные варианты развития событий и не исключают и этого.

Кратко о вероятном обострении

Из Беларуси продолжают поступать нелестные новости – у границы с Украиной проводят учения, расконсервируют старую технику и даже роют окопы.

Так, с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Кроме возвращения в Гомель одновременно россияне планируют нарастить численность оперативно-тактической авиации на территории Беларуси.

Украинские пограничники сообщили, что Беларусь разместила у Украины 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД.

Еще две недели назад украинские пограничники сообщили, что Беларусь разместила у Украины 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД.

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы оккупантов. Он отметил, что Россия хочет затянуть белорусскую армию в войну против Украины.

Что говорят силовые структуры:

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