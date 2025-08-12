Тысячи северокорейцев в прошлом году выехали на работу в Россию. Один из рабочих рассказал, что чувствовал себя, будто в трудовом лагере, в тюрьме без решетки.

Какие условия труда для рабочих из КНДР в России?

Об условиях труда удалось узнать благодаря опросу шестерых северокорейских рабочих, которые сбежали из России в начале полномасштабного вторжения в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также "Появятся корейские подразделения": в 3-м армейском корпусе раскрыли наступательные планы россиян

Рабочие по просьбе Москвы ехали в Россию, чтобы восполнить огромную нехватку рабочей силы, обострившуюся из-за длительной войны. Оказалось, что они работают в "ужасных" условиях, а северокорейские власти усиливают контроль над рабочими, чтобы предотвратить их побеги.

Все шестеро рабочих, с которыми разговаривали журналисты BBC, описывали одинаково изнурительные рабочие дни – просыпались в 6 утра и были вынуждены строить многоэтажки до 2 часов ночи следующего дня, имея только два выходных в год.

Некоторые люди оставляли свой пост, чтобы спать днем, или засыпали стоя, но надзиратели находили их и били. Это было действительно так, будто мы умирали,

– рассказал один из бывших рабочих.

Беглецы рассказали, что рабочих круглосуточно запирали на своих строительных площадках, где за ними наблюдали агенты департамента госбезопасности КНДР. Они спали в грязных, переполненных транспортных контейнерах, которые кишели насекомыми, или на полу недостроенных многоквартирок.

Один рабочий рассказал, что однажды он упал со строительной площадки и разбил себе лицо, из-за чего не смог работать. Даже тогда его руководство не позволило ему покинуть строительную площадку, чтобы посетить больницу.

Рабочий Джин до сих пор возмущается, когда вспоминает, как другие рабочие называли их рабами. "Вы не люди, а просто машины, которые могут говорить", – насмехались они. В какой-то момент менеджер Джина сказал ему, что он может не получить денег, когда вернется в КНДР, потому что они нужны государству,

– пишут в издании.

Сколько северокорейцев работают в России?

В прошлом году в Россию было отправлено более 10 000 рабочих, по словам представителя южнокорейской разведки, который пообщался с BBC на условиях анонимности. В 2025 году ожидается еще больше прибытия, и в целом Пхеньян в конце концов отправит более 50 000 рабочих. Это сделают из-за дефицита работников в России.

Хотя большинство из них работает над крупномасштабными строительными проектами, других было назначено на швейные фабрики и в ИТ-центры, что является нарушением.

Большая часть их заработка направляется непосредственно в КНДР как "комиссия". Остальные – обычно от 100 до 200 долларов в месяц – записывается в бухгалтерской книге. Работники получают эти деньги только после возвращения домой – недавняя тактика, чтобы предотвратить их побег.

В последние годы небольшое количество рабочих смогло организовать свои побеги, используя запрещенные подержанные смартфоны, купленные за счет небольших ежедневных денег, которые они получали на сигареты и алкоголь.