Режим Ким Чен Ына "озолотился" на поддержке России в войне против Украины

Северная Корея получает беспрецедентные доходы благодаря военной поддержке России в войне против Украины. В обмен на оружие и военных Пхеньяну поставляют валюту и энергоресурсы, что существенно поддерживает экономику режима Ким Чен Ына.

Сколько могла заработать КНДР?

По оценкам научно-исследовательского института при Национальной разведывательной службе Южной Кореи, за три года Северная Корея могла заработать до 13 миллиардов долларов. Эта сумма почти равна ее годовому ВВП, передает Nikkei Asia.

Смотрите также Путин платит миллиарды: почему КНДР выгодно участвовать в войне против Украины

В субботу, 9 мая, на Красной площади состоялся традиционный парад ко Дню победы, однако в этом году обошлось без привычной демонстрации большого количества наземной военной техники. Эксперты предполагают, что она сейчас нужнее России на фронте, а также не исключают, что Кремль опасался возможных ударов Украины.

Зато впервые в истории в параде приняли участие северокорейские военные. Это лишь подчеркнуло, насколько Москва стала зависимой от Пхеньяна – на фоне хронической нехватки ресурсов.

Напомним! О поставках оружия из КНДР стало известно еще в 2022 году, а вот после подписания между странами соглашения о стратегическом партнерстве в 2024 году Ким Чен Ын не только увеличил объемы передачи техники, но и начал отправлять в Россию своих солдат.

По оценкам вышеупомянутого исследовательского института, Пхеньян мог поставить России вооружение на сумму от 7 до 13,8 миллиардов долларов. Речь идет не только о реактивной артиллерии и снарядах, но и о почти 250 баллистических ракет малой дальности KN-23, которые якобы разрабатывали в сотрудничестве со страной-агрессором.

В свою очередь Северная Корея, вероятно, получала не только валюту, но и материалы для производства оружия, военные технологии и даже товары повседневного потребления.

Увеличение поставок ресурсов в Россию может вызвать долгосрочные изменения в промышленной структуре и технологических возможностях Северной Кореи,

– отметил журналистам Нам Чин-вук, научный сотрудник Корейского института развития.



Обломки ракеты из КНДР, которыми Россия обстреляла Харьков в 2024 году / Фото Харьковской областной прокуратуры

Стремительный рост оборонной промышленности и улучшение поставок энергоносителей, вероятно, уже сказываются на жизни жителей столицы КНДР.

По словам источника, который посещал Пхеньян осенью 2025 года, на улицах города стало значительно больше дорогих автомобилей, в частности японских и европейских моделей с частными номерами. Впрочем, распространяются ли эти экономические "бонусы" на большинство населения в сельской местности, остается неизвестным.

К слову! Ранее специалисты INSS озвучивали похожие суммы, писали в Korea JoongAng Daily. Режим Ким Чен Ына заработал до 14,40 миллиардов долларов в твердой валюте – и это может свести на нет главный эффект санкций против него. Правда, пока через открытые источники и спутниковые снимки удалось подтвердить получение лишь около 4 – 19,6% от ожидаемого дохода.

Сколько заплатили за солдат из КНДР?

За более чем год (с осени 2024 года) Москва заплатила более 600 миллионов долларов за участие северокорейских военных в войне против Украины.

В зоне боевых действий до сих пор могут находиться 10 тысяч бойцов спецназначения из КНДР. Кроме того, на фронте оккупантам помогают еще примерно 10 тысяч инженеров, а также сотни операторов дронов и солдат, которые обеспечивают огневую поддержку.

Режим Ким Чен Ына превозносит их как "национальных героев", открывая мемориалы, и якобы платит около 2 тысяч долларов ежемесячно. В случае гибели предусмотрена компенсация до 10 тысяч долларов, а семьям выдают элитное жилье в Пхеньяне.

Привлечет ли Путин еще больше наемников?