Из-за введения пошлин: коалиция из 12 штатов подала в суд на администрацию Трампа

Двенадцать штатов подали в суд на администрацию Трампа за "незаконное наложение" налоговых повышений на американцев из-за тарифов. Иск требует судебного постановления о прекращении действия тарифов по IEEP, мол, американский лидер не имеет полномочий, на которые ссылается.

Двенадцать Штатов подают иск против администрации Трампа

Дело в том, что президент США ввел тарифы в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который предоставляет президенту полномочия действовать в ответ на необычные и чрезвычайные угрозы, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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За почти пятьдесят лет действия IEEPA ни один другой президент не вводил тарифы на основании национальной чрезвычайной ситуации, несмотря на глобальные кампании против наркотиков, возглавляемые США, и давние торговые дефициты,

– говорится в исковом заявлении.

В иске в частности указано, что хотя Конгресс и принял закон IEEPA, "Конгресс никогда не предусматривал его использования для введения тарифов""

В своем заявлении представитель Белого дома Куш Десай назвал судебный иск "охотой на ведьм". Он заявил, что администрация Трампа решительно настроена использовать весь объем законных полномочий для борьбы с реальными национальными чрезвычайными ситуациями, с которыми сталкивается страна – от незаконной миграции до притока фентанила через границу и стремительного роста ежегодного торгового дефицита США.

Эта коалиция штатов присоединилась к другим группам, которые уже подали иски против администрации Трампа из-за тарифов. Группа малых предприятий США подала иск на прошлой неделе, оспаривая полномочия администрации на введение тарифов, а Гражданский альянс новых свобод (NCLA), правозащитная организация, подала подобную жалобу в начале апреля,

– сообщает CNN.

Обратите внимание! В ответ на иск от малого бизнеса представитель Белого дома Гаррисон Филдс ранее заявил, что торговые дефициты с другими странами составляют "национальную чрезвычайную ситуацию".

Кто именно подал иск против администрации Трампа

Иск подали генеральные прокуроры таких штатов:

Нью-Йорк; Аризона; Колорадо; Коннектикут; Делавэр; Иллинойс; Мэн; Миннесота; Невада; Нью-Мексико; Орегон; Вермонт.

Иск, подан в Суд по международной торговле США, также требует остановить запланированные глобальные зеркальные тарифы, которые были приостановлены в начале апреля. Коалиция также утверждает, что Трамп нарушил Конституцию и Закон об административной процедуре.

Заметьте! На прошлой неделе Калифорния подала собственный иск против администрации Трампа, также заявив, что у нее не было полномочий на введение тарифов и что это нанесло "непоправимый вред Калифорнии, ее губернатору и ее жителям".