Дванадцять Штатів подають позов проти адміністрації Трампа

Річ у тім, що президент США запровадив тарифи відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), який надає президентові повноваження діяти у відповідь на незвичайні та надзвичайні загрози, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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За майже п’ятдесят років дії IEEPA жоден інший президент не вводив тарифи на підставі національної надзвичайної ситуації, попри глобальні кампанії проти наркотиків, очолювані США, та давні торгові дефіцити,

– йдеться у позовній заяві.

У позові зокрема зазначено, що хоча Конгрес і ухвалив закон IEEPA, "Конгрес ніколи не передбачав його використання для запровадження тарифів»"

У своїй заяві представник Білого дому Куш Десай назвав судовий позов "полюванням на відьом". Він заявив, що адміністрація Трампа рішуче налаштована використовувати весь обсяг законних повноважень для боротьби з реальними національними надзвичайними ситуаціями, з якими стикається країна – від незаконної міграції до припливу фентанілу через кордон і стрімкого зростання щорічного торгового дефіциту США.

Ця коаліція штатів приєдналася до інших груп, які вже подали позови проти адміністрації Трампа через тарифи. Група малих підприємств США подала позов минулого тижня, заперечуючи повноваження адміністрації на введення тарифів, а Громадянський альянс нових свобод (NCLA), правозахисна організація, подала подібну скаргу на початку квітня,

– повідомляє CNN.

Зверніть увагу! У відповідь на позов від малого бізнесу представник Білого дому Гаррісон Філдс раніше заявив, що торгові дефіцити з іншими країнами становлять "національну надзвичайну ситуацію".

Хто саме подав позов проти адміністрації Трампа

Позов подали генеральні прокурори таких штатів:

Нью-Йорк; Аризона; Колорадо; Коннектикут; Делавер; Іллінойс; Мен; Міннесота; Невада; Нью-Мексико; Орегон; Вермонт.

Позов, поданий до Суду з міжнародної торгівлі США, також вимагає зупинити заплановані глобальні дзеркальні тарифи, які були призупинені на початку квітня. Коаліція також стверджує, що Трамп порушив Конституцію та Закон про адміністративну процедуру.

Зауважте! Минулого тижня Каліфорнія подала власний позов проти адміністрації Трампа, також заявивши, що у неї не було повноважень на введення тарифів і що це завдало "непоправної шкоди Каліфорнії, її губернатору та її мешканцям".