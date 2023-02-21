Когда доллар пересечет отметку в 40 гривен и снова начнет расти

Наличный рынок находится в периоде укрепления гривны. Однако дилер считает, что тенденция может измениться в ближайшее время. Когда курс начнет расти, читайте дальше.

При каком условии доллар снова начнет расти

В комментарии 24 Каналу Антон Куренной отметил, что именно дефицит гривны у населения не дает курсу начать расти. Однако если курс опустится еще на 10 – 20 копеек, то вполне может пойти вверх.

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Антон Куренной Дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банка Курс дошел уже до уровня 39,60 – 39,70 гривен за доллар, и пока еще не отбился в сторону 40 гривен за доллар, но это может произойти после достижения уровня в 39,50 гривен за доллар.

Так что дилер считает, что после тестирования уровней 39,40 – 39,50 гривны за доллар можно ожидания возврата на психологически привычные 40 гривен за доллар. Вместе с тем Куренной отмечает, что в настоящее время спрос на валюту слабый.

Какая ситуация сейчас на наличном рынке

Ранее банкиры, в комментарии 24 Каналу, отмечали, что на этой неделе курс доллара по отношению к гривне будет колебаться в коридоре 39,50 – 41 гривна. Прогноз директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько несколько оптимистичнее, чем у Германа Марченко.

Банкир прогнозирует, что, пользуясь будущими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд. "На мой взгляд, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,5 – 40,3 гривны за доллар ", – рассказывает она.

", – рассказывает она. По мнению Германа Марченко, в зависимости от соотношения спроса и предложения, на рынке возможны незначительные курсовые колебания, которые, однако, не пересекут очерченные валютные "границы". "В целом можем сказать, что на следующей неделе ситуация будет мало чем отличаться от предыдущей: курс будет находиться в рамках 39,5 – 41 гривна за доллар", – резюмировал он.

Какой курс гривны к доллару на наличном рынке сейчас