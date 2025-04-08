8 апреля, 12:05
ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: какие тарифы может ввести Европа
Основні тези
- ЕС планирует ответить на пошлины США на сталь и алюминий.
- Еврокомиссия подготовила список контрмер на основе сбора мнений стран-членов.
ЕС планирует определить ответ на пошлины США. Речь идет именно о тарифах на сталь и алюминий.
Когда введет новые тарифы ЕС
Еврокомиссар Марош Шефчович говорит, что Еврокомиссия уже провела сбор мнений стран-членов, относительно ответов на тарифы Трампа на сталь и алюминий, сообщает 24 Канал со ссылкой на European Union.
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На основании этих мнений и был подготовлен список контрмер. Как говорит Шефчович, этот перечень создавался "сбалансировано распределяя нагрузку".
Мы пришлем им окончательный перечень и ставки тарифов позже этого дня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный перечень будет утвержден 15 апреля. Пошлины на продукцию заработают в тот же день для первого перечня мероприятий, для остальных – с 15 мая.
Шефчович отметил, что Еврокомиссия готова задействовать все инструменты в арсенале торговых методов защиты. Эти меры должны способствовать безопасности:
- рынка ЕС;
- европейских производителей;
- европейских потребителей.