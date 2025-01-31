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31 января 2025, 18:28
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Инфляция достигнет пика: когда в Украине подскочат цены на продукты

Дарья Подвышенная

Рост цен в Украине будет продолжаться, однако пик инфляции ожидается во втором квартале 2025 года. После этого темпы роста начнут замедляться.

Что будет влиять на рост инфляции

С середины 2025 года инфляция начнет замедляться и, по прогнозам, снизится до 8,4% до конца года, сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ.

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Что повлияет на рост инфляции в ближайшее время:

  • Ограниченное предложение продовольствия из-за более слабых урожаев предыдущего года.
  • Увеличение производственных затрат, в частности на энергообеспечение и оплату труда.

Факторы, которые будут способствовать уменьшению инфляции:

  • Монетарная политика и стабильность валютного рынка.
  • Увеличение предложения продовольствия с новым урожаем.
  • Уменьшение фискального дефицита.
  • Умеренное внешнее ценовое давление.

Важно! Национальный банк также отмечает, что дисбалансы на рынке труда еще некоторое время будут влиять на цены. Впрочем, этот эффект постепенно ослабевать из-за замедления темпов роста заработных плат.

Когда инфляция снизится

Согласно прогнозу Национального банка Украины, снижению инфляции до 5% в 2026 году будут способствовать:

  • постепенная нормализация экономических условий;
  • улучшение ситуации в энергетике и на рынке труда;
  • значительное снижение бюджетного дефицита;
  • эффекты от монетарной политики НБУ.

Обратите внимание! По данным Госслужбы статистики, годовая инфляция в 2024 году составила 12%. Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали в среднем на 14,1%. Больше всего выросли в цене овощи, масло и подсолнечное масло.