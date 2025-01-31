Инфляция достигнет пика: когда в Украине подскочат цены на продукты

Рост цен в Украине будет продолжаться, однако пик инфляции ожидается во втором квартале 2025 года. После этого темпы роста начнут замедляться.

Что будет влиять на рост инфляции

С середины 2025 года инфляция начнет замедляться и, по прогнозам, снизится до 8,4% до конца года, сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ.

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Что повлияет на рост инфляции в ближайшее время:

Ограниченное предложение продовольствия из-за более слабых урожаев предыдущего года.

Увеличение производственных затрат, в частности на энергообеспечение и оплату труда.

Факторы, которые будут способствовать уменьшению инфляции:

Монетарная политика и стабильность валютного рынка.

Увеличение предложения продовольствия с новым урожаем.

Уменьшение фискального дефицита.

Умеренное внешнее ценовое давление.

Важно! Национальный банк также отмечает, что дисбалансы на рынке труда еще некоторое время будут влиять на цены. Впрочем, этот эффект постепенно ослабевать из-за замедления темпов роста заработных плат.

Когда инфляция снизится

Согласно прогнозу Национального банка Украины, снижению инфляции до 5% в 2026 году будут способствовать:

постепенная нормализация экономических условий;

улучшение ситуации в энергетике и на рынке труда;

значительное снижение бюджетного дефицита;

эффекты от монетарной политики НБУ.

Обратите внимание! По данным Госслужбы статистики, годовая инфляция в 2024 году составила 12%. Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали в среднем на 14,1%. Больше всего выросли в цене овощи, масло и подсолнечное масло.