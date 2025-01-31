Что будет влиять на рост инфляции
С середины 2025 года инфляция начнет замедляться и, по прогнозам, снизится до 8,4% до конца года, сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ.
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Что повлияет на рост инфляции в ближайшее время:
- Ограниченное предложение продовольствия из-за более слабых урожаев предыдущего года.
- Увеличение производственных затрат, в частности на энергообеспечение и оплату труда.
Факторы, которые будут способствовать уменьшению инфляции:
- Монетарная политика и стабильность валютного рынка.
- Увеличение предложения продовольствия с новым урожаем.
- Уменьшение фискального дефицита.
- Умеренное внешнее ценовое давление.
Важно! Национальный банк также отмечает, что дисбалансы на рынке труда еще некоторое время будут влиять на цены. Впрочем, этот эффект постепенно ослабевать из-за замедления темпов роста заработных плат.
Когда инфляция снизится
Согласно прогнозу Национального банка Украины, снижению инфляции до 5% в 2026 году будут способствовать:
- постепенная нормализация экономических условий;
- улучшение ситуации в энергетике и на рынке труда;
- значительное снижение бюджетного дефицита;
- эффекты от монетарной политики НБУ.
Обратите внимание! По данным Госслужбы статистики, годовая инфляция в 2024 году составила 12%. Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали в среднем на 14,1%. Больше всего выросли в цене овощи, масло и подсолнечное масло.