Що впливатиме на ріст інфляції

З середини 2025 року інфляція почне сповільнюватися та, за прогнозами, знизиться до 8,4% до кінця року, повідомляє 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт НБУ.

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Що вплине на ріст інфляції найближчим часом:

Обмежена пропозиція продовольства через слабші врожаї попереднього року.

Збільшення виробничих витрат, зокрема на енергозабезпечення та оплату праці.

Фактори, які сприятимуть зменшенню інфляції:

Монетарна політика та стабільність валютного ринку.

Збільшення пропозиції продовольства з новим урожаєм.

Зменшення фіскального дефіциту.

Помірний зовнішній ціновий тиск.

Важливо! Національний банк також зазначає, що дисбаланси на ринку праці ще певний час впливатимуть на ціни. Втім, цей ефект поступово слабшатиме через сповільнення темпів зростання заробітних плат.

Коли інфляція знизиться

Згідно з прогнозом Національного банку України, зниженню інфляції до 5% у 2026 році сприятимуть:

поступова нормалізація економічних умов;

покращення ситуації в енергетиці та на ринку праці;

значне зниження бюджетного дефіциту;

ефекти від монетарної політики НБУ.

Зауважте! За даними Держслужби статистики, річна інфляція у 2024 році склала 12%. Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали в середньому на 14,1%. Найбільше зросли в ціні овочі, масло та соняшникова олія.