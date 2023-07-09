"Продвинется" в сторону официального: когда курс может заметно измениться

Доллар может измениться, если примут решение относительно уровня учетной ставки, а именно, если Нацбанк возьмет курс на снижение. Это может произойти как в июле, так и в сентябре.

Может ли измениться курс

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в разговоре с 24 Каналом рассказал, что снижение учетной ставки на 1 – 2 процентных пункта в июле или сентябре вполне может изменить конъюнктуру наличного рынка.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Границы допустимых колебаний доллара и евро "подвинутся" в сторону официального курса – до 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41 гривен за евро.

Поэтому тенденция к постепенному сокращению разницы между розничным и официальным курсами будет тянуть до минимума – 0,5 – 1%.

По словам банкира, "дорожная карта" Нацбанка по постепенной либерализации валютного регулирования, что свидетельствует об уверенности регулятора в будущем не только крепкой гривны, но и экономики в целом.

Доллар в период с 10 по 16 июля

Как говорит собеседник на следующую неделю, не стоит ожидать существенных изменений относительно курса. Будут характерные колебания ближе к 37 гривнам, но иногда доллар будет "нырять" и к официальному курсу. Евро будет колебаться выше отметки в 41 гривну.

В то же время коридор допустимых колебаний пока останется без изменений – это 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро,

– говорит Лесовой.

Впрочем, другие характеристики наличного рынка останутся более-менее устойчивыми.