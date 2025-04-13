В каких ситуациях украинцы имеют право на перерасчет пенсий
- Украинцы могут подать заявление на перерасчет пенсии при увеличении страхового стажа или заработной платы, а также по личному обращению.
- Пенсионный фонд рассматривает различные варианты и выбирает самый выгодный для перерасчета пенсии.
Украинцы имеют право подать заявление в Пенсионный фонд на перерасчет пенсии в ряде случаев. По словам юристов, существует по крайней мере три основных основания для этого.
Кому могут пересчитать пенсию
Как правило, перерасчет пенсии обычно осуществляется в случае увеличения страхового стажа или заработной платы. Однако, в некоторых случаях он может быть проведен на основе личного обращения пенсионера, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".
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При этом, пенсионер не обязан указывать причину обращения, но имеет возможность попросить Пенсионный фонд самостоятельно определить оптимальный вариант перерасчета пенсии.
Обратите внимание! В таком случае фонд рассмотрит несколько вариантов и выберет самый выгодный.
В каких случаях возможен перерасчет выплат
Пенсионный перерасчет может быть осуществлен не только при выходе на пенсию, но и при определенных обстоятельствах, которые возникают после ее назначения. В зависимости от изменений в заработной плате, трудовом стаже или прожиточном минимуме, пенсионеры имеют право обратиться за пересмотром размера своих выплат.
Вот основные случаи, когда возможен перерасчет пенсии:
- представление в Пенсионный фонд документов, подтверждающих стаж или доход, которые не были учтены ранее;
- установление новых доплат или надбавок, например, для военных пенсионеров, лиц с особыми заслугами или почетными званиями "заслуженный" или "народный";
- заявление участника боевых действий на перерасчет пенсии с соответствующим повышением;
- назначение пенсии в случае потери кормильца.