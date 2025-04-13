В каких ситуациях украинцы имеют право на перерасчет пенсий

Украинцы имеют право подать заявление в Пенсионный фонд на перерасчет пенсии в ряде случаев. По словам юристов, существует по крайней мере три основных основания для этого.

Кому могут пересчитать пенсию

Как правило, перерасчет пенсии обычно осуществляется в случае увеличения страхового стажа или заработной платы. Однако, в некоторых случаях он может быть проведен на основе личного обращения пенсионера, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".

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При этом, пенсионер не обязан указывать причину обращения, но имеет возможность попросить Пенсионный фонд самостоятельно определить оптимальный вариант перерасчета пенсии.

Обратите внимание! В таком случае фонд рассмотрит несколько вариантов и выберет самый выгодный.

В каких случаях возможен перерасчет выплат

Пенсионный перерасчет может быть осуществлен не только при выходе на пенсию, но и при определенных обстоятельствах, которые возникают после ее назначения. В зависимости от изменений в заработной плате, трудовом стаже или прожиточном минимуме, пенсионеры имеют право обратиться за пересмотром размера своих выплат.

Вот основные случаи, когда возможен перерасчет пенсии: