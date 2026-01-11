Пенсионеры могут требовать повышения пенсий: в каком случае перерасчет осуществят
- Работающие пенсионеры, которые отработали не менее двух лет после назначения пенсии, могут получить перерасчет выплат с 1 апреля 2026 года.
- Заявление на перерасчет пенсии можно подать лично, по почте или через онлайн-сервис Пенсионного фонда, предоставив необходимые документы, такие как паспорт и трудовая книжка.
Украинские пенсионеры могут требовать перерасчет пенсии, но не каждый имеет на это право. Узнайте, в каких случаях Пенсионный фонд повысит выплаты и как самостоятельно оформить эту процедуру.
Когда и кто сможет получить перерасчет пенсии?
В частности, это работающие пенсионеры, которые проработали не менее двух лет после назначения пенсии или ее последнего перерасчета смогут получить перерасчет выплат с 1 апреля 2026 года, рассказал юрист АО "EvrikaLaw" Андрей Шелих для 24 Канала.
Интересно Об этом не предупреждают: как пенсионерам с инвалидностью повысить пенсию самостоятельно
По словам Шелиха, такой перерасчет позволяет увеличить пенсию, когда изменилась продолжительность стажа или размер доходов. Дело в том, что во время процедуры учитывают актуальный страховой стаж и уровень заработка, если это экономически обосновано.
Справочно: Пенсионерам важно своевременно сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении, ведь некоторые надбавки, доплаты и повышения предусмотрены исключительно для неработающих пенсионеров. Например, дополнительные выплаты на детей до 18 лет предоставляются только тем, кто не находится на работе.
К тому же никакие удержания из пенсии в связи с трудоустройством пенсионера не предусмотрены. Об этом отметили в Пенсионном фонде.
Как самостоятельно податься на перерасчет пенсии?
Заявление на перерасчет можно подать лично в Пенсионном фонде, по почте или через онлайн-сервис на официальном сайте. В пакет документов входят:
- паспорт;
- идентификационный код;
- трудовая книжка (если данные отсутствуют в реестре);
- справка с работы и подтверждение зарплаты при необходимости.
В то же время юрист советует подготовить все документы заранее, чтобы избежать задержек и ускорить процесс.
Пересчитают ли пенсии не работающим пенсионерам?
В марте 2026 года планируется индексация пенсий, которая может увеличить выплаты почти на 1 000 гривен, особенно для тех, чьи нынешние пенсии близки к 6 850 гривен. Такое повышение призвано компенсировать рост цен и поддержать покупательную способность пенсионеров.
По прогнозам, коэффициент индексации составит примерно 14,6%, однако точные суммы станут известны только в конце февраля 2026 года, после обнародования актуальных статистических данных.
Именно это позволяет Пенсионному фонду провести окончательные расчеты с учетом официальной информации об уровне инфляции и средней зарплате.