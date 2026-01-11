Пенсионеры могут требовать повышения пенсий: в каком случае перерасчет осуществят

Украинские пенсионеры могут требовать перерасчет пенсии, но не каждый имеет на это право. Узнайте, в каких случаях Пенсионный фонд повысит выплаты и как самостоятельно оформить эту процедуру.

Когда и кто сможет получить перерасчет пенсии?

В частности, это работающие пенсионеры, которые проработали не менее двух лет после назначения пенсии или ее последнего перерасчета смогут получить перерасчет выплат с 1 апреля 2026 года, рассказал юрист АО "EvrikaLaw" Андрей Шелих для 24 Канала.

Интересно Об этом не предупреждают: как пенсионерам с инвалидностью повысить пенсию самостоятельно

По словам Шелиха, такой перерасчет позволяет увеличить пенсию, когда изменилась продолжительность стажа или размер доходов. Дело в том, что во время процедуры учитывают актуальный страховой стаж и уровень заработка, если это экономически обосновано.

Справочно: Пенсионерам важно своевременно сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении, ведь некоторые надбавки, доплаты и повышения предусмотрены исключительно для неработающих пенсионеров. Например, дополнительные выплаты на детей до 18 лет предоставляются только тем, кто не находится на работе.

К тому же никакие удержания из пенсии в связи с трудоустройством пенсионера не предусмотрены. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Как самостоятельно податься на перерасчет пенсии?

Заявление на перерасчет можно подать лично в Пенсионном фонде, по почте или через онлайн-сервис на официальном сайте. В пакет документов входят:

паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка (если данные отсутствуют в реестре);

справка с работы и подтверждение зарплаты при необходимости.

В то же время юрист советует подготовить все документы заранее, чтобы избежать задержек и ускорить процесс.

Пересчитают ли пенсии не работающим пенсионерам?