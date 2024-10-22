Отопление выкатывать не будут спешить: когда у украинцев будет тепло дома

Киевская городская государственная администрация заявила, что отопительный сезон пока не будут начинать. Там произошло из-за очень теплой погоды.

Когда начнется отопительный сезон

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что отопительный сезон пока начинать не будут.

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Относительно жилого фонда здесь мы ориентируемся на погодные условия. Сейчас есть потепление и тратить – без преувеличения золотой – газ нецелесообразно. Когда будет тенденция к похолоданию, будем запускать жилой фонд. По нормам необходимо, чтобы среднесуточная температура была восемь градусов и меньше в течение трех суток, тогда можно принимать решение о начале отопительного сезона,

– сказал он.

Местные власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в конце октября-начале ноября, когда температура на улице опустится.

Нам надо, чтобы запаса газа хватило и нам, и всей Украине именно тогда, когда на улице будет очень холодно – это январь, февраль,

– добавил Пантелеев.

Напомним! С 14 октября в Киеве начали подачу тепла для больниц, школ, детских садов и других учреждений.