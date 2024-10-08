Чернигову приготовиться: стали известны даты начала отопительного сезона

Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября. Однако дата начала может корректироваться, учитывая погодные условия.

Когда начнется отопительный сезон

Чиновник Александр Ломако сообщил, что дата начала отопительного сезона в Чернигове определена. Для того, чтобы запустить систему, все готово.

Читайте также Как изменились курсы валют после падения: стоимость доллара и евро в банках и обменниках

Александр Ломако Исполняющий обязанности городского головы Чернигова и секретарь городского совета Со следующей недели ожидается похолодание. Готовимся со вторника, 15 октября, начинать подключение централизованного отопления в городе.

Ломако отметил, что дата начала отопительного сезона может быть смещена из-за изменения температуры. Коммунальщики будут ориентироваться на погодные условия, которые будут в эту пятницу – 11 октября.

Обратите внимание! Ломако уточнил, что тепловые пункты были обеспечены альтернативными источниками энергии.