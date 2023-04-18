Когда НБУ отпустит курс и вернется к гибкому курсообразованию: интервью с Юрием Гелетием

В конце марта наличный курс существенно просел и практически сравнялся с официальным в 36,6 гривны. Украина получила транш от МВФ, одно из условий которого – возвращение к "плавающему курсу".

Заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал стоит ли ожидать в ближайшее время возвращения к гибкому курсообразованию, о чем регулятор договорился с МВФ и какая ситуация сейчас с "карточным туризмом".

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Ситуация на наличном и безналичном рынке

НБУ заявлял, что будет держать фиксированный курс, пока ситуация на рынке не стабилизируется. В начале апреля доллар на наличном рынке опустился ниже 37 гривен. Также НБУ снизил объемы продаж валюты на межбанке. Можно ли это считать первым признаком стабилизации ситуации и что НБУ в ближайшей перспективе может отпустить курс?

Ситуация в наличном сегменте валютного рынка действительно улучшилась. Спред между наличным и официальным курсом ощутимо снизился. В июне прошлого года он был на пиковых значениях и составил более 28%. Сейчас разница между наличным и официальным курсом находится в диапазоне 1 – 4%.

Также произошло возвращение на рынок традиционного сезонного фактора – предложение валюты в наличном сегменте валютного рынка увеличилось благодаря продаже валюты со стороны аграрного сектора. И собственно сезонность – один из признаков постепенного возвращения к нормальности. Итак, действительно, рынок сейчас более сбалансирован и нуждается в меньших объемах интервенций со стороны НБУ.

Это произошло, прежде всего, благодаря приспособлению экономики к условиям войны, ритмическому поступлению международной помощи от наших партнеров и продлению "зернового соглашения".

Безусловно, существенно повлияли и меры по урегулированию игорного бизнеса. Это способствовало предотвращению непроизводительного оттока капитала из Украины.

Плюс начали улучшаться курсовые ожидания, в том числе благодаря отказу от эмиссионного финансирования дефицита бюджета.

Весомую роль играют также меры НБУ – сохранение учетной ставки на уровне 25%, повышение обязательных резервов, обновление операционного дизайна монетарной политики – чтобы стимулировать банки повышать ставки по депозитам.

НБУ продолжает сохранять учетную ставку на уровне 25% / Фото – НБУ для 24 Канала

Положительно влияли и калибровка валютных ограничений и использование новых депозитных продуктов с безналичной покупкой валюты и с валютным хеджингом. Определенное влияние оказали и наши вербальные интервенции относительно планов вернуться к смягчению ограничений, в том числе генерирующих проблему множественности курсов.

А что на безналичном валютном рынке?

Мы также наблюдаем улучшение ситуации на безналичном рынке. Чистый спрос на безналичные операции клиентов и объемы покупки банками иностранной валюты в позицию уменьшились.

Если мы сравниваем март–апрель с январем–февралем, то речь идет о снижении на 79% и 40% соответственно. Предложение иностранной валюты на наличном сегменте растет в значительной степени благодаря аграриям, а в безналичном ее формируют аграрный и горно-металлургический комплекс.

В среднем объем операций между банками без НБУ вырос до 50 миллионов долларов в день в апреле по сравнению, например, с 23 миллионами долларов в день в январе.

На 1 апреля мы достигли наибольшего объема резервов за 11 лет – это 31,9 миллиарда долларов. Безусловно, это усиливает возможность НБУ балансировать рынок за счет интервенций.

Учитывая все это, в НБУ пока не видят причин или необходимости коррекции курса.

Большая продажа валюты НБУ – всегда означает ухудшение ситуации на валютном рынке?

И еще один интересный момент, на котором хотелось бы остановиться. За период плавающего курсообразования мы привыкли ориентироваться на интервенции НБУ как критерий для измерения температуры на валютном рынке. Но в текущих условиях большая продажа валюты НБУ не обязательно свидетельствует об ухудшении ситуации.

Почему так? Потому что значительная часть поступающей в страну валюты – это международная помощь. Она поступила, что происходит дальше? Правительство продает эту валюту НБУ, и она засчитывается в международные резервы, а гривна – идет в бюджет. Затем НБУ продает эту валюту для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке.

То есть валюта от международной помощи не проходит напрямую через валютный рынок и попадает на него именно через продажу валюты НБУ. В то же время расходы правительства, в том числе финансируемые конвертируемой от международной помощи гривней, влияют на увеличение спроса на валютном рынке.

Подытоживая, получение на определенном временном промежутке больших объемов международной помощи может привести к увеличению продаж валюты НБУ, но, конечно, это не будет свидетельствовать об ухудшении ситуации на валютном рынке.

Возвращение к "плавающему курсу" и сотрудничество с МВФ

Есть ли основания для возвращения к "плавающему курсу"?

Оснований для изменения курсового режима пока нет. Конечно, мы четко понимаем, что фиксированный курс оптимален только при определенных условиях: когда все остальные режимы создают еще больше рисков и, возможно, негативных побочных эффектов. Но сейчас фиксированный курс все еще играет существенную роль для стабилизации экономики, а предпосылки для того, чтобы двигаться дальше, пока не сформировались.

Безусловно, для нас, до полномасштабной войны, приоритетом был режим плавающего курсообразования. И мы постараемся вернуться к нему в перспективе. Это стремление было отражено еще в апреле 2022 года в Основных принципах денежно-кредитной политики.

Мы свои планы не меняем и не скрываем. В то же время мы всегда подчеркивали, что возврат к более гибкому курсообразованию состоится постепенно, когда будут созданы надлежащие предпосылки. Такой переход, прежде всего, не должен создавать шоков для валютного рынка и инфляции, наоборот, он должен быть полезен для экономики.

Наша цель – обеспечить устойчивое понижение инфляции. А для этого важно сохранить устойчивость и управляемость курсовой динамики. Поэтому даже если мы сможем перейти к более гибкому курсу, это не будет означать, что НБУ не будет контролировать ситуацию на валютном рынке.

Установил ли МВФ конкретные временные рамки, когда НБУ должен вернуться к "плавающему курсу" в рамках сотрудничества?

Один из структурных маяков меморандума с МВФ – это разработка стратегии, определяющей последовательность шагов по либерализации валютных ограничений, возвращение к более гибкому курсовому режиму и в итоге к инфляционному таргетированию. Мы должны эту стратегию выработать до конца июня. В основу этой стратегии будут заложены те же принципы, которые себя хорошо зарекомендовали во время проведения валютной либерализации в мирное время.

Если детализировать, то смягчение, отмена валютных ограничений или изменение режимов будет происходить постепенно, без привязки к определенным датам. Привязка будет к макроэкономическим и финансовым предпосылкам. Каждый шаг в рамках валютной либерализации будет осуществляться при наличии надлежащих макроэкономических предпосылок и на основании анализа потенциальных последствий.

Итак, у нас есть временная рамка для выполнения структурного маяка – для разработки стратегии. Но конкретного дедлайна для выполнения предусмотренных ею шагов нет. Наша стратегия будет основываться на предпосылках, которые позволят нам вернуться к рыночным устоям без потрясений для макрофинансовой стабильности.

На данный момент определено несколько предпосылок, при которых будет рассматриваться вариант возврата к большей гибкости курса / Фото – НБУ для 24 Канала

В диалоге с коллегами из МВФ мы проговаривали в том числе предпосылки возвращения к большей гибкости курса. Если их детализировать, то первое – это уменьшение чувствительности валютного рынка к ситуативным факторам. И на это собственно направлены наши усилия по увеличению срока действия средств в банковской системе. Так что объективно большой объем работы еще впереди и на это понадобится время, поскольку остатки средств клиентов именно на текущих счетах все еще остаются беспрецедентно значительными.

Вторая предпосылка – это улучшение баланса на валютном рынке. Речь идет о соотношении между спросом и предложением. Также немаловажным фактором является достаточный запас международных резервов для сохранения управляемости курсовой динамики.

Мы видим улучшение ситуации. Объем международных резервов растет, рынок стал более сбалансированным. Но эти тренды должны быть стойкими.

Третья предпосылка – это смягчение ряда валютных ограничений, в частности, для минимизации множественности валютных курсов, расширения допуска на валютный рынок участников для осуществления бизнес-деятельности.

Также мы должны обеспечить устойчивое и близкое к прогнозируемой траектории снижение инфляции, которая, по сути, должна стать новым якорем для ожиданий вместо фиксированного курса.

И важна, безусловно, пятая предпосылка – это эффективность, действенность учетной ставки как основного монетарного инструмента.

Поэтому предпосылки все еще формируются, и возвращение к большей гибкости курса не является вопросом ближайшей перспективы. В то же время если конфигурация этих предпосылок сложится, безусловно, мы будем активно двигаться в этом направлении.

Курс в бюджете заложен на уровне 42,2, но сейчас фиксированный курс намного ниже. Консультировалось ли правительство с Нацбанком при закладывании такого курса в бюджет и как это влияет на исполнение бюджета?

Мы находимся в постоянном диалоге с коллегами из правительства, Минфина, Минэкономики. Однако в бюджет закладывается курс, строящийся именно на оценках Минэкономики. К сожалению, почему-то распространено мнение, что этот бюджетный показатель является таргетом для НБУ или хотя бы прогнозом Нацбанка. Однако это ошибочное мнение. Курс, заложенный в бюджете – это не прогноз НБУ и не целевой показатель для нас.

В бюджет закладывается курс, составляющийся на оценках Минэкономики / Фото – НБУ для 24 Канала

Обычно в итоге цифры макропоказателей, на которых составляется проект бюджета, отличаются от показателей, получающихся по факту. И это нормально – бюджетный прогноз составляется к началу отчетного года и базируется на определенном наборе предположений, которые не всегда реализуются по объективным причинам.

Безусловно, если будет существовать разница между заложенным и фактическим курсом, Министерству финансов и правительству нужно будет это учитывать при реализации бюджета и анализе наполнения его доходной части. Но это точно не станет причиной возвращения к эмиссионным источникам финансирования, есть другие пути наполнения бюджета.

Вызовы "карточного туризма"

В середине прошлого года "карточный туризм" можно было назвать вызовом для НБУ. Остается ли сейчас пространство для существования "карточного туризма"?

Благодаря сужению спреда между наличным и безналичным курсом вызовы "карточного туризма" удалось преодолеть еще во второй половине прошлого года. У этого "бизнеса" исчезла экономическая подоплека, бизнес-составляющая для его реализации. Что поспособствовало этому?

Во-первых, это депозитные продукты, введенные НБУ. Это, прежде всего, депозит с безналичной покупкой валюты, доступный гражданам с июля прошлого года. Благодаря этому люди получили возможность покупать иностранную валюту по курсу более привлекательному, чем у "карточных туристов".

Также поспособствовали меры для повышение привлекательности гривневых активов, что позволило снизить спрос на наличную валюту. Речь идет прежде всего о сохранении учетной ставки на уровне 25% и изменении нормативов обязательного резервирования.

НБУ анализировал, мониторил ситуацию, чтобы сбивать эту спекулятивную составляющую спроса на валюту. Мы калибровали наши меры. И здесь важно отметить, что на решение проблемы карточного туризма, кроме сужения спреда, подействовали наши ограничения.

Летом мы ограничили возможность снятия наличных с гривневых карт за границей суммой, эквивалентной 50 тысячам гривен. Затем дополнительно разбили этот лимит на еженедельный, вышло по 12,5 тысячи гривен в неделю в эквиваленте. Это ограничило возможности существования "карточного туризма" и увеличило его стоимость.

Также мы ввели лимит на безналичные расчеты по гривневым картам за рубежом в сумме, эквивалентной 100 тысяч гривен в месяц. Ведь, понимаете, "карточный туризм" – это было не только о валюте, но и покупке товаров с целью перепродажи на сером рынке.

Это все в комплексе способствовало предотвращению непроизводительного оттока капитала и защиты международных резервов, которые сегодня помогают обеспечить стабильность на валютном рынке.

В то же время мы очень осторожно относимся к установлению этих лимитов, понимая и анализируя ситуацию в странах, где временно находятся наши люди, чтобы даже после введения этих ограничений не лишить людей возможности удовлетворять свои основные потребности.

То есть сейчас, смотрите, у нас такая ситуация: если гражданин Украины находится за границей с гривневой карточкой, фактически может тратить с нее эквивалент 150 тысяч гривен в месяц. Это 100 тысяч гривен по каналу безнала, то есть покупка товаров в магазинах, и 50 тысяч гривен, соответственно, – это возможность снять 4 раза эквивалент 12,5 тысячи гривен с карточек в банкомате.