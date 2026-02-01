Номера будут недействительными: один из мобильных операторов обновляет правила с 6 февраля

Впоследствии один из мобильных операторов в Украине изменит условия по сроку действия номера, которые начнут действовать с 6 февраля. Как объясняют в компании, это поможет сохранить номера за активными абонентами, а также упростить условия услуг.

Какой оператор меняет срок действия номеров?

Как заявили в "Киевстар", после введения изменений срок действия номера будет оставаться 365 дней, но этот срок будет делиться на 2 этапа.

Первый этап – абонент сможет пользоваться всеми услугами оператора, если в течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер в активном состоянии.

Зато второй этап заключается в том, что в течение следующего 91 дня абонент может получать SMS, в котором будут напоминать о пополнении счета. Это для того, чтобы номер не деактивировали. Если номер в приостановленном состоянии, то пополнять счет и совершать звонки можно на сервисе номера.

Восстановить полноценно номер можно с помощью пополнения счета единым платежом на 30 гривен.

Кроме того, можно оплатить сразу пакет услуг на месяц. А если абонент пользовался оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.

Обратите внимание! Проверить срок действия номер можно по запросу *114# или в профиле приложения "Мой Киевстар".

Какие самые дешевые тарифы в 2026 году?

В рейтинге самых дешевых предложений на рынке в этом году лидирует оператор lifecell, сообщает "Главком". Речь идет о тарифе "Лайфсет S" за 100 гривен в месяц. В эту цену входит безлимитный домашний интернет и 10 гигабайт мобильного трафика. Впрочем звонки на другие сети платные.

От Vodafone самым дешевым предложением является "Flexx GO" за 200 гривен в месяц. Но тариф действует только в течение 12 месяцев при условии переноса номера в Vodafone.

Зато "Киевстар" предлагает акцию на домашний интернет – 200 гривен в месяц. Но это только для новых абонентов тарифов "Оптимальный" и "Комфортный" в течение первых 3-х месяцев.

