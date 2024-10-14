Когда обращаться за оформлением пенсии и что для этого нужно

Чем ближе украинцы к пенсионному возрасту, тем больше возникает вопросов по оформлению пенсии. В частности, распространенный вопрос –когда стоит обращаться за оформлением пенсии.

Когда обращаться за пенсией

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего после достижения пенсионного возраста, если обращение подано не позднее трех месяцев после этого дня, сообщает издание "На пенсии".

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То есть, лицо имеет три месяца на подачу документов, и если вы обратитесь в этот период, пенсию начислят со дня вашего 60-летия.

Заметьте! Если человеку еще не исполнилось 60, есть смысл подавать заявление после нового года. Это позволит учесть среднюю зарплату за последние три года и иметь более высокую пенсию, ведь ее начислят со дня рождения.

Что такое льготная пенсия и как ее получить

Льготные пенсии предоставляются лицам, которые работали на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, что позволяет получить пенсию по возрасту раньше, чем это предусмотрено общими правилами.

Основные условия для получения льготной пенсии:

Достижение пенсионного возраста. Пенсионный возраст для женщин может варьироваться в зависимости от года рождения.

Соответствующий трудовой стаж. Необходимо иметь определенный период стажа работы во вредных или тяжелых условиях, что подтверждается в соответствии со списками:

Список №1 – работы в подземных условиях или с особо вредными условиями.

– работы в подземных условиях или с особо вредными условиями. Список №2 – другие работы с вредными условиями.

Важно! Если человек работал в таких условиях до вступления в силу Закона, условия назначения пенсии могут определяться по предыдущему законодательству.