Отменят ли в Украине графики отключения света в ближайшее время

В Украине в ближайшее время могут отменить графики отключения света, но для этого необходимо выполнить одно условие. Когда это может произойти, читайте далее.

Когда могут отменить отключения света

В Украине до конца этой недели могут отменить графики отключения электроэнергии, при условии, если не произойдут масштабные обстрелы, сообщает 24 Канал со ссылкой на энергетического эксперта, председателя Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

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По его словам, на отмену ограничений будут влиять погодные условия, завершения аварийных работ и отсутствие новых масштабных атак России на энергосистему Украины.

Станислав Игнатьев Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ожидается, если не будут масштабных обстрелов, то до конца этой недели мы завершим определенные аварийные работы. И если не будет сильных морозов, а по прогнозам их не будет, этот мощный антициклон, который сейчас поступил в Украину из Сибири, более быстро пройдет. Затем снова заснежит, но не будет существенных отрицательных температур. Это нам позволит не применять графики уже на конец этой недели.

Напомним, временные ограничения в энергетической сфере были введены из-за повреждения энергообъектов во время массированной атаки 17 ноября, когда враг совершил ракетные и беспилотные удары.