Транзит российского газа через территорию Украины остановится в 2025 году

В 2025 году транзит российского газа через территорию Украины должен прекратиться. Вероятно, поставки остановятся уже с 1 января.

Сможет ли Украина остановить транзит российского газа

Замминистра Роман Андрак рассказал, что все указывает на скорую остановку транзита российского газа через территорию Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также Отопление дровами или углем: какие льготы доступны в 2024 году

Роман Андарак Заместитель главы Министерства энергетики То, что казалось невозможным еще несколько лет назад, становится реальностью. С 1 января все указывает на то, что транзит газа из России остановится.

По словам Андарака, этот транзит больше не будет решающим элементом не только для поставок в Европу, а и для Украины.

Наш оператор ГТС имеет определенные успехи по развитию альтернативных поставок газа из других источников,

– рассказал замминистра.

Напомним! Украинское правительство не проводит официальных переговоров, о продлении транзита через территорию Украины после окончания соглашения. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что Россия и Украина смогут договориться между собой, чтобы российский газ и дальше поступал в некоторые европейские страны.