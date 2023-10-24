Показатели счетчика: когда и как правильно подавать данные

Передавать показатели счетчика нужно корректно, чтобы не получить завышенные суммы в платежках за коммунальные услуги. Что касается срока подачи характеристик, то они отличаются в зависимо от вида тарифа.

Как подать показатели счетчика

Тариф на электроэнергию

Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать следующим образом:

через сайт ОСР ( через личный кабинет);

через личный кабинет); позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот ( Viber, Telegram, Facebook Messenger);

Viber, Telegram, Facebook Messenger); другим способом, предусмотренным ОСР.

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Тариф на газ

Потребители должны подавать показатели счетчика с 1 по 5 число ежемесячно. Также следует помнить, что помимо счетов украинцы также должны платить за транспортировку газа.

Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа. Показатели принимают с 1 по 5 число каждого месяца, а также если эти даты приходятся на выходные. Как можно передать показатели:

передавать оператору ГРМ (облгаза);

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонить в контакт-центр облгаза.

Тариф на воду

Подавать показатели счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа. Данные можно передать следующими способами:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по номеру контакт-центра (044) 202-0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие в Украине тарифы на коммунальные услуги

До 2024 года тарифы меняться не будут. Так что стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.

Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже не изменятся, хотя летом этого года НКРЭКУ предпринял неудачную попытку повысить тариф.

Большинство населения пользуется услугами "Нафтогаза", поэтому тариф будет составлять 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены отличаются.