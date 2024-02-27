Могут ли прекратить пенсионные выплаты после выезда за границу

Некоторым пенсионерам могут отменить выплаты. Это может случиться тогда, когда лицо выехало за границу. Впрочем, для этого должны быть отдельные основания, например недостоверная информация в документах, трудоустройство и тому подобное.

Почему пенсионные выплаты могут прекратить

Как сообщает благотворительный фонд "Право на защиту", в Украине по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании выплаты могут прекратиться по некоторым основаниям.

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Из-за чего отменяют выплаты:

документы, на основании которых назначена пенсия, содержат неверные сведения;

смерть пенсионера;

в течение 6 месяцев пенсию не получали через отделение почтовой связи;

другие случаи предусмотренные законом – окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;

непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет.

Удастся ли восстановить пенсию

Пенсионер будет иметь возможность восстановить пенсию. Срок после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению, и при условии ее восстановления, составляет 10 дней.

Если же более года пенсионер не получал пенсию с текущего счета, тогда уполномоченный банк вынужден сообщить об этом соответствующему органу Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства.

А получатель, в свою очередь, должен подать заявление в ПФУ.

Кроме того, пенсионный орган прекращает перечисление пенсии в том случае, когда банк исключили из перечня уполномоченных банков.

Если пенсионеру неизвестно почему выплаты прекратили, тогда стоит обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд и выяснить причины прекращения выплаты. Это можно сделать через вебпортал ПФУ, в личном кабинете.