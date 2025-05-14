Помощь на погребение: когда государство выплатит средства

В Украине в случае смерти пенсионера выплачивается пособие на погребение. Средства предоставляют лицам, которые это погребение осуществили.

Кто и как может получить деньги на погребение

В частности размер помощи зависит от закона, в соответствии с которым умершему лицу была назначена пенсия, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В этом случае размер выплаты может зависеть от одного из двух законов:

Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" – помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (13420 гривен). Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи – две пенсии, что получал пенсионер на момент смерти.

Обратите внимание! Для получения помощи нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Средства выплачиваются органами ПФУ путем зачисления на банковский счет лица, которое осуществляло погребение.

Что делать если у человека нет банковского счета? Если у получателя отсутствует банковский счет, то выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка". Так заявитель в любом отделении Ощадбанка может получить средства. Для этого следует обратиться туда с паспортом и идентификационным кодом.

Когда приходят деньги на погребение

Срок обращения за получением помощи на погребение пенсионера или пенсионерки никак не ограничивается во времени.

В частности помощь на погребение выплачивается в день обращения за ней. В случае, когда получателем помощь своевременно не истребована, она выплачивается, если обращение за ней произошло не позднее шести месяцев со дня смерти.

Важно! Размер составляет ту сумму, которая была установлена на день смерти умершего.