Отмена перевода времени: как это решение повлияет на энергетику

Правительство приняло решение об отмене перевода часов. То есть, переход с летнего на зимнее время и наоборот, не будет происходить.

Как повлияет отмена перехода на энергетику

По словам министра Германа Галущенко, энергетика Украины не пострадает от отмены перехода времени. Ситуация будет оставаться стабильной.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины По нашим подсчетам драматического влияния на энергетику мы не видим, с точки зрения времени.

Сомнения относительно целесообразности принятия этого решения возникли у представителей Академии наук высшей школы. Именно они обратились к президенту Украины, чтобы тот наложил вето на указанный закон.

Закон об отмене перевода времени был принят парламентом еще 12 июля 2024 года. Согласно этому решению, 27 октября этого года Украина должна в последний раз перейти на зимнее время. В дальнейшем перевод происходить не будет.