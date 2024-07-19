Как повлияет отмена перехода на энергетику
По словам министра Германа Галущенко, энергетика Украины не пострадает от отмены перехода времени. Ситуация будет оставаться стабильной.
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По нашим подсчетам драматического влияния на энергетику мы не видим, с точки зрения времени.
Сомнения относительно целесообразности принятия этого решения возникли у представителей Академии наук высшей школы. Именно они обратились к президенту Украины, чтобы тот наложил вето на указанный закон.