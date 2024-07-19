Як вплине скасування переходу на енергетику
За словами міністра Германа Галущенко, енергетика України не постраждає від скасування переходу часу. Ситуація залишатиметься стабільною.
Читайте також Долар чи євро: для якої валюти НБУ підвищив офіційний курс
За нашими підрахунками драматичного впливу на енергетику ми не бачимо, з точки зору часу.
Сумніви відносно доцільності прийняття цього рішення виникли у представників Академії наук вищої школи. Саме вони звернулись до президента України, аби той наклав вето на вказаний закон.