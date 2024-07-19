Як вплине скасування переходу на енергетику

За словами міністра Германа Галущенко, енергетика України не постраждає від скасування переходу часу. Ситуація залишатиметься стабільною.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України За нашими підрахунками драматичного впливу на енергетику ми не бачимо, з точки зору часу.

Сумніви відносно доцільності прийняття цього рішення виникли у представників Академії наук вищої школи. Саме вони звернулись до президента України, аби той наклав вето на вказаний закон.

Нагадаємо! Закон про скасування переведення часу було прийнято парламентом ще 12 липня 2024 року. Відповідно до цього рішення, 27 жовтня цьогоріч Україна має востаннє перейти на зимовий час. Надалі переведення відбуватися не буде.